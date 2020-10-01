HES KODU NASIL ALINIR? HES KODU NERELERDEN ALINIR? HAYAT EVE SIĞAR KODU NASIL ALINIR?

Dünyayı etkisi altına alan Corona salgını sebebiyle oluşturulan Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulama ile, güvenli bir sosyal hayat sunmak amaçlanıyor. Peki HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlı'ğının yeni tip Corona virüsün engellenmesi için geçtiğimiz aylarda geliştirdiği mobil uygulama ile virüsün takibi insanların pozitif hastalar ile ne kadar temasta bulunduğu ya da temasta bulunup bulunmadığı gibi bilgilerin yer aldığı oldukça geniş bir uygulama.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu 3 farklı yöntem ile temin edilebilir. Virüsün öldürücü etkisinin oldukça yüksek olduğu şu günlerde kod oldukça mhim ve hayat kurtarıcı. Her vatandaşın edinmesi gereken bu kod un nasıl elde edileceği ise merak konusu

Bu kod 3 farklı yollla elde edilebiliyor. Öncelikle mobil uygulama ile. Hayat Eve Sığar uygulamasında "Karekodlarım" sekmesine tıklanır. Açılan ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanları doldurulur. Oluşturulan kare kodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES kodu sms ile de elde edilebiliyor. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

HES kodunu isterseniz e devlet üzerinden de elde edebilirsiniz. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES kodunu almak için buraya tıklayınız