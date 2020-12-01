HES kodu nasıl alınır? HES kod sorgulama nasıl yapılır? HES kodu almak ücretli mi?
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HES kodu nasıl alınır? HES kod sorgulama nasıl yapılır? HES kodu almak ücretli mi?

01.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:32
HES kodu nasıl alınır? HES kod sorgulama nasıl yapılır? HES kodu almak ücretli mi?

Koronavirüs kapsamında pandemi sebebiyle ülkemizde bazı yaş gruplarına seyahat ve ulaşım kısıtlamaları devam ediyor. İnsanların gittiği yerleri ve ulaştıkları yerlerin takip edilmesinin ve yer yer engellenmesinin zorunlu olduğu şu dönemde HES kodu da oldukça merak konusu. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama nasıl yapılır?

HES kodu alma ekranı milyonlarca vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen bu uygulama sayesinde kişilerin Covid-19 risk takibi yapılırken belirli alanlara giriş yaparken bu kod zorunlu kılınıyor. SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabilen kodla alakalı olarak detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama nasıl yapılır? HES'in açılımı nedir? HES kodu ücretli mi oluyor?

HES AÇILIMI NEDİR?

HES "Hayat Eve Sığar" demektir.

HES KODU NEDİR?

Sağlık bakanlığının hayatevesığar.com'da yapılan açıklamada kod için 'Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır. Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.' denmektedir.

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HES kodu nasıl alınır? HES kod sorgulama nasıl yapılır? HES kodu almak ücretli mi?

HES KODU ALMAK ÜCRETLİ Mİ? ÜCRETSİZ Mİ?

HES kodu almak tamamen ücretsizdir. HES kodu almak için 3 farklı yöntem mevcut.

HES KODU NASIL ALINIR?

3 farklı yöntem ile HES kodu alabilirsiniz. Şimdi 3 yöntemi de anlatalım.

Yöntem 1:

HES kodunuzu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile alabilirsiniz.

Yöntem 2:

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile HES kodu alabilirsiniz.

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

HES kodu nasıl alınır? HES kod sorgulama nasıl yapılır? HES kodu almak ücretli mi?

Yöntem 3:

Son olarak e-Devlet ile HES kodu alabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

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