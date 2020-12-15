HES kodu nasıl alınır? HES kodu e-devlet, SMS ve HES mobil uygulamasından nasıl alınır?

HES Kodu alma işlemi, HES kodu nasıl alınır? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni Covid-19 önlemleri çerçevesinden birçok yerde girişi-çıkış HES kodu işlemleri ile yapılıyor. İşte HES kodu alma işlemleri hakkında tüm detaylar...

HES Kodu almak isteyen vatandaşlar Google'dan "HES Kodu alma işlemi, HES kodu nasıl alınır?" şeklinde sorularına yanıt arıyorlar. HES Kodu, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte HES Kodu hakkındaki tüm detaylar...

HES (Hayat Eve Sığar) KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

Bu kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için kurumlarla ve kişilerle ibraz etmeniz gerekmektedir.

HES KODU NE İŞE YARAR?

HES kodu, toplu taşıma kullanımında, şehirlerarası yolculuklarda, kurumlara ve bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlara girişlerde Covid-19 açısından herhangi bir risk taşımadığınızı göstermenize ve güvenli bir şekilde kontrollü sosyal hayat içerisinde yer almanıza yarar.

UÇUŞLARDA HES KODU

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında tüm yurt içi uçuşlarda güvenliğiniz için HES kodunu ibraz etmeniz zorunludur.

Kendi oluşturacağınız ve bilet satın alım ve uçuşa kayıt (check-in) sırasında bizimle paylaşacağınız HES Kodunuz, T.C. Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden belirli aralıklarla sorgulanarak uçuşa katılımınız ile ilgili bir engel olup olmadığı kontrol edilecektir.

HES KODU ALMA NASIL YAPILIR?

HES Kodunu 3 farklı yerden alabilirsiniz:

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması

SMS

E-devlet

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunuzu, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden, SMS ile ve e-devlet internet sayfasına giriş yaparak alabilirsiniz.

Akıllı telefonlarınıza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirin.

"HES Kodu İşlemleri" bölümüne girin.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklayın ve kod kullanım süresini seçerek HES kodunuzu oluşturun.

"HES Kodunu Sorgula" alanına girerek herhangi birinin HES kodunu yazarak sorgulayın ve risk altında olup olmadığını görün.

"HES Kodlarım" alanından ise daha önce oluşturduğunuz kodları listeleyin ve sizden istenen yerlerde bu alandaki kare kodu gösterin.

Mavi Kartlı ve Yabancı Kimliğe (T.C. kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan) sahip kişiler için SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Telefonunuzun mesaj bölümüne girin.

HES yazın ve aralarda boşluk bırakarak sırasıyla; C. Kimlik Numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazın.

2023'e SMS gönderin.

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

Türk vatandaşları için SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Telefonunuzun mesaj bölümüne girin.

HES yazın ve aralarda boşluk bırakarak sırasıyla; C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazın.

2023'e SMS gönderin.

18 YAŞ ALTI HES KODU ALMA NASIL YAPILIR?

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR HES KODU NASIL ALIR?

Telefonunuzun mesaj bölümüne girin.

HES yazın ve aralarda boşluk bırakarak sırasıyla; Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazın.

2023'e SMS gönderin.

HES KODU E DEVLET İLE NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerindeki bu linke tıklayın: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-sorgulama

Sayfada yer alan HES Koduna ait işlemler alanından HES kodu üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme seçenekleri arasından ihtiyacınız olanı seçin.

Yönlendirmeleri takip ederek işlemleri gerçekleştirin.