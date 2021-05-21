"Herkes İçin Spor Zirvesi" ve "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi" başkentte yapıldı
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"Herkes İçin Spor Zirvesi" ve "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi" başkentte yapıldı

'Herkes İçin Spor Zirvesi' ve '4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi' başkentte yapıldı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen "Herkes İçin Spor Zirvesi" ve "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi", Gazi ile Bayburt üniversitelerinin destekleriyle başladı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen "Herkes İçin Spor Zirvesi" ve "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi", Gazi ile Bayburt üniversitelerinin destekleriyle başladı.

Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde "Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam" temasıyla düzenlenen zirve ve kongrede, Uluslararası Herkes İçin Spor Birliği Genel Sekreteri ve Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Konseyi Asbaşkanı Wolfgang Baumann'ın çevrim içi sunum yaptığı "Herkes İçin Spor ve Kovid-19 Salgını: Gözlemler ve Yaklaşımlar" konulu açılış oturumu gerçekleştirildi.

Kongre ve zirvenin açılışına çevrim içi katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, sporun kişiyi hayat mücadelesine hazırlayan bir disiplin olduğunu söyledi.

Futbol, basketbol, hentbol gibi takım halinde yapılanlar ile atlı cirit gibi geleneksel sporların, insanın tabiatla, birbiriyle ve kendisiyle rekabetinin bir yansıması olduğunu anlatan Kapıcıoğlu, "Hedefe odaklanmayı, mücadele azmini, kişinin kendi sınırlarını zorlamasını ve hep daha iyiye ulaşmasını hedefleyen sporun bir başka yönünün de spor faaliyetlerinin, insanın fiziki ve zihni gelişiminin yanında ahlaki değerlerin gelişmesi ve kişinin hayatındaki ahlak ve moral değerlerinin içselleştirilmesi bakımından da öneminin çok büyük olduğunu görüyoruz." dedi.

Spor disiplininin, bir bilim dalı olarak akademik eğitim ve öğretimin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Kapıcıoğlu, birçok üniversitede ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde sporcu eğitim ile öğretiminin yer aldığını hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokollerde, YÖK olarak spora ve sporcuya desteklerinin sürdüğüne işaret eden Kapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizde bugüne kadar 64 genç ofis kuruluşu gerçekleştirilmiş olup bu sayede üniversite öğrencilerinin gönüllülük faaliyetlerine katılması da desteklenmiştir. Ayrıca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu olarak seçilen üniversite öğrencilerine Bakanlığımızca hazırlanan listeler doğrultusunda mahallinde bulunan devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam etmeleri imkanı da sağlamaktadır."

Kapıcıoğlu, sporun hayatın içinde bulunması gereken bir unsur olduğunu ve günlük programın ayrılmaz parçası haline gelmesi gerektiğini belirterek, "Küresel salgının insan ve toplum hayatında açtığı olumsuzlukların giderilmesinde ve kısa sürede normal hayatımıza dönmemizde sporun önemli katkılar sağlayacağına da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda değeri yüksek bilimsel verilerin elde edileceğine inandığını dile getiren Kapıcıoğlu, başarılı bir zirve ve kongre olması temennisinde bulundu.

"Spora daha çok destek vereceğiz"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da üniversitelerinin Türkiye'nin spor alanındaki önemli bir kuruluşu olduğunu belirterek, "Bundan sonra spora daha çok destek vereceğiz. İnşallah bu tür zirveleri, başka federasyonlarımızla da yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ise Kovid-19 salgını sürecinde sporu yürütmenin zorluğunu anlattı.

Müsabakalarda seyircisiz sporda "bir tarafın eksik kaldığını" dile getiren Altunsoy, "Ancak her şartta, pandemi şartı altında da spor yapmamız lazım." dedi.

Salgında insanların kilo aldığına dikkati çeken Altunsoy, salgın hafiflediğinde bu konuda üniversiteler ve federasyonlarla iş birliğinde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Altunsoy, yaz için taslak bir çalışmaları olduğunu, insanları, sağlık için spor yapmaya teşvik edeceklerini bildirdi.

"Madalyamız da sağlıklı bir yaşam bilincidir"

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve aynı zamanda Herkes İçin Spor Zirvesi Başkanı Yasin Bölükbaşı ise oturumlardan ortaya çıkacak tablonun, sporun ve herkes için spor kültürünün geleceği için yol haritası olması temennisinde bulundu.

Kovid-19 salgınının hayatın tamamını kapladığını ve insanların buna göre yaşamını ve faaliyetlerini şekillendirdiğini anlatan Bölükbaşı, "Herkesin hayatına spor kültürünü alabilmesi tamamen bir müfredat meselesi. Bu tür zirvelerinde aslında bütün kamu kuruluşları ve bürokrasisinin, bu anlamda bütün devlet mekanizmasını, toplumun bütün geneline yaymak için çaba göstermesi gerekmekte. Çünkü bugün uğraştığımız, dünyanın karşı karşıya kaldığı, Türkiye'de çok can kaybıyla sonuçlanacak olan Kovid-19 salgınından daha büyük salgınlarımız var. Obezite, kanser bunların başında geliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Bölükbaşı, zirve adına bu yıl ilk kez verilecek Herkes İçin Spor Onur Ödülleri'ni sahiplerine takdim etti.

Kongre ve zirve, yurt içi ve dışından spor yöneticileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek seminerlerle 23 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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"Herkes İçin Spor Zirvesi" ve "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi" başkentte yapıldı - Haberler
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