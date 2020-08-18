Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
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Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor

Koronavirüs salgını sürecinden bu yana neredeyse her gün televizyonlarda konuşan ve açıklamaları gazetelerde çıkan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın kafelerdeki bardaklardan virüs bulaşma ihtimaline karşı kafelere gidilmemesi yönünde uyarı yapmasına rağmen çorbacıda görüntülenmesi tepki çekti.

18.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:22

Türkiye'deki koronavirüs süreciyle birlikte hayatımıza giren isimlerden biri de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, neredeyse her gün koronavirüs ve salgın süreciyle ilgili açıklamalar yapan Ceyhan kafelere gidilmemesi konusunda da uyarıda bulunmuştu. Ünlü doktorun buna rağmen çorbacıya gitmesi, masada maske bulunmaması ise tepki çekti.

"ARKADAŞLARLA ÇORBACIDA"

Önceki gece fotoğrafı paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyha, paylaşımına "Prof. Dr. Necmettin Ünal ve Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile, 01'de biten Habertürk programı sonrası çorbacıda" notunu düştü.

Her gün koronaya karşı konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın fotoğrafı tepki çekti

NE DEMİŞTİ?

Kafe ve restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, şunları söylemişti "Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde koronavirüs taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. Çay hazırlayanın, kahve hazırlayanın ya da yemek sevisi hazırlayanın bulaştırması biliniyor. Taşıyıcılardan daha çok bunlardan bulaşıyor. Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var."

PROF. DR. MEHMET CEYHAN KİMDİR?

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi'nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.

Askerlik hizmetini Adana Askeri Hastanesi'nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası yaptı. 1995 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörü oldu.

1998 yılında A.B.D'nde Cincinnati Childrens Hospital'da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü'nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihat Tahsin Gürson Araştırma Ödülü'nde birincilik, 1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı.

İmmünizasyon serolojik ve klinik etkinliği, enfeksiyon hastalıklarının moleküler genetik yöntemlerle tanımlanması, enfeksiyon epidemiyolojisi ve bakterilerde antibakteriyal ilaç genlerinin tanımlanması üzerinde çalışmaktadır. Halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin başkanlıklarını ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği'nin genel sekreterliğini yürüten Dr. Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Haber Yorumları (6)
DELİ DUMRUL: Ne yapsın hocam? Korona pozitif tanısı konmuş ama piyasada dolaşan bir sürü insan var ve biz sağlık çalışanlarına herzamanki gibi hak ettikleri değeri vermekten yoksunuz!Ne maske ne mesafe ben şişhanede çalışıyorum ve gelin anlatın bakalım buradakilere maskeyi, mesafeyi adam hasta pozitif ve malzeme almaya gelmiş restaurantta elektrik işi yapacak varın gerisini siz düşünün bu adam bu hastalığı nekadar kaliteli yayıyor. . . Bir doktor kolay olunmuyor. . .
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RİCK: Oda canan karatayın sözüne gelmiş belli. Baktı olmuyor gidiyim kelle paçaya başlayım demiş. Bu virüsü bağışıklığı kuvvetli herkes yener. Bol bol kelle paça yiğin. Fındık fıstık tüketin. Zeytinyağı, tereyağı köy yumurtası tüketin. Canan hocanın kitaplarını okuyun ve programlarını izleyin. Hiç bişey olmaz evel Allah. Hocamı tebrik ediyorum kelle paçaya desteğinden dolayı. Doğru yoldasınız..
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VATANDAŞ: bu nasıl bir haber tamamen hocayı karalama amaçlı göremediniz galiba yanında 2 bilim insanı daha var kime hizmet ediyorsunuz attığınız başlık resmen hedef gösterme . . . . . Nedir bu bilim insanlarına karşı ajerciniz!!
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