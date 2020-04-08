Hekimoğlu yeni bölüm yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm yeni bölüm izle! Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Hekimoğlu yeni bölüm yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm yeni bölüm izle! Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu dizisi 14. bölüm ile izleyicileri ekrana bağladı. Son bölümüne Vahap'ın Hekimoğlu ile yüzleşip istifasını istemesi damga vurdu ve heyecanlı anlar yaşandı. Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölüm full tek parça izle! Hekimoğlu yeni bölüm yayınlandı mı?

08.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:41
Hekimoğlu yeni bölüm yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm yeni bölüm izle! Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamları izleyicileri ekrana bağlayan Hekimoğlu dizisi 14. bölümü ile yayınlandı. Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Devamı merak uyandıran bölüm sonrası izleyiciler 15. bölüm fragmanını merak etti. Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölümü izle! Hekimoğlu yeni bölüm ful tek parça izle!

HEKİMOĞLU 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

HEKİMOĞLU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU DİZİSİ 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Hekimoğlu yeni bölüm yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm yeni bölüm izle! Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler. Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?

Hekimoğlu'nun kararı ne olacaktır?

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Hekimoğlu, KargaSeven Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır.

Ana karakterler

• Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Okan Yalabık (Orhan Yavuz): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• Ebru Özkan (İpek Tekin): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Aytaç Şaşmaz (Emre Acar): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Damla Colbay (Zeynep Can): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

Yardımcı karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

• Esra Eron (Alya): Hastanenin doktorlarından. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muhammed Dede (Muzo): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.

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