HDP'li Sancar: Kim iktidarla aynı çizgiye düşüyorsa kendini bin kez sorgulamalı

TUNCELİ (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Muhalefette de iktidarın dili ile konuşan, zihniyeti ile hareket eden kim varsa, dokunulmazlıklar ve parti kapatma konusunda kim iktidarla aynı çizgiye düşüyorsa kendini bir kez değil bin kez sorgulamalıdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Tunceli İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Tunceli Belediyesi Konferans Salonu'ndaki kongreye Mithat Sancar'ın yanı sıra HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. HDP'li Sancar, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partileri içinde parti kapatma ve dokunulmazlıklar konusunda iktidarla aynı düşüncede olanlara tepki göstererek, "Bu konuda bir araya gelebileceğimiz bütün kesimlerle buluşmak bizim hedefimizdir. İlişkileri eşitlik üzerine kurmak, eleştiri, özeleştiri mekanizmasını işletmek bizim hedefimizdir. Demokrasi ittifakı, farklılıkları askıya almayı gerektirmiyor. Hedefe odaklanalım, birlikte yürümeyi aksatmayalım, burada kararlı davranalım ama birbirimizle her türlü tartışmayı da yürütelim. Muhalefette de iktidarın dili ile konuşan, zihniyeti ile hareket eden kim varsa, dokunulmazlıklar ve parti kapatma konusunda kim iktidarla aynı çizgiye düşüyorsa kendini bir kez değil bin kez sorgulamalıdır. Muhalefette olup olmadığı konusunu bir kez değil bin kez daha tartışarak düşünmelidir" dedi.