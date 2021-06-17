HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin İzmir İl Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buldan, saldırganın 30 dakika sonra gelmesi durumunda katliam yaşanabileceğini belirterek, " Bugün buraya büyük bir katliamı gerçekleştirmek üzere katil yollandı. Şans eseri içeride sadece Deniz vardı. O katil 30 dakika sonra gelmiş olsaydı, bu kentte büyük bir katliam gerçekleşecekti" dedi.

HDP'nin İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen saldırıda Deniz Poyraz isimli parti çalışanı hayatını kaybetti. Saldırı, Türkiye genelinde büyük tepki uyandırırken, siyasi parti liderleri ve temsilcilerinden de provokasyona karşı uyarı mesajları geldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İzmir İl Örgütü binasına yönelik saldırı ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin HDP İzmir İl Örgütü önünde açıklamalarda bulundu.

"30 DAKİKA SONRA GELMİŞ OLSAYDI KATLİAM OLACAKTI"

"Acımız büyük. Deniz yoldaşımızın bugün şehadetiyle birlikte yüreğimizin yandığını ama başımızın dik olduğunu herkesin bilmesini isteriz" diyen Buldan, "Bu cinayetler ilk değil. Biz bu hikayeleri çok gördük, seyrettik. Bizim önümüzde diz çökeceksiniz diyenlere karşı asla boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Bugün buraya büyük bir katliamı gerçekleştirmek üzere katil yollandı. Şans eseri içeride sadece Deniz vardı. O katil 30 dakika sonra gelmiş olsaydı, bu kentte büyük bir katliam gerçekleşecekti" dedi.

"DENİZ'İN MİRASI YERE DÜŞMEYECEK"

"Bu ülkenin huzura ihtiyacı var" diyen Buldan, "Sizlerin planlarıyla, katliamlarıyla bu ülke huzura ulaşmıyor. Biz barış dedikçe siz öldürüyorsunuz. Demokrasi dedikçe tutukluyorsunuz. Yeter artık. Deniz'in bize bıraktığı miras asla yere düşmeyecek. Deniz'in gülen yüzü her zaman bizimle olacak. Adalet önünde mutlaka ama mutlaka katiller hesap verecek. Tam 1.5 yıldır il binamızın önünde çadır kurulmuş. Arkadaşlarımız her gün başvuru yapmalarına, önlem alınsın demelerine rağmen bu çadır kaldırılmamış. Bütün il örgütlerimizin önündeki çadırlar acilen kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULAR AÇIĞA ÇIKARILMALI"

Buldan, açıklamalarının devamında şunları dile getirdi:

"Bir Deniz daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Her toprağın altına düşen canın arkasında milyonlar var. Bir an önce bütün sorumlular açığa çıkarılmalı, cezalandırılmalı. Deniz'e sıkılan kurşun sadece Deniz'e değil, HDP'ye yönelik değil, bu ülkede demokrasiyi, barışı savunanlara sıkılan kurşundur. Bugün bir araya gelme, yan yana gelme zamanıdır."