HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

İZMİR (DHA) - İZMİR'deki HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38), tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer (27), bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Olay, 17 Haziran'da Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi. Eski sağlık personeli olan Gencer'in poligonda silah eğitimi aldığı, sanığın, 17 Haziran 2020 ile 17 Haziran 2021 tarihleri arasında, olay yeri olan bölgede farklı zamanlarda toplam 115 kez telefon sinyalinin tespit edildiği, sanığın bölgede 24 kez bulunduğu da iddianamede yer aldı. Gencer'in olaydan 1 gün önce sosyal medyadan HDP'li oldukları öne sürülen kişilerle tartıştıklarını söylediği, şehit polislere hakaret edenlere karşı paylaşım yaptığını söylediği de iddianamede yer buldu. İddianamede sanığın, HDP il binasının üst katında bulunan İngilizce kursuna gitme bahanesiyle binayı gezdiğini söylediği belirtildi. Toplanan deliller ışığında Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Dosyanın ilk celsesi öncesinde İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Poyraz'ın ailesi ve partililer katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Onur Gencer'in arkasındaki birtakım güçler olduğunu ve emir veren o güçlerin hala açığa çıkarılmadığını söyleyerek, "O gün, Deniz'i katlederken büyük bir kaos planladılar. Bu ülkenin barışına kurşun sıktılar. Deniz'e sıkılan kurşun elbetteki bu ülkede birlikte yaşam umuduna sıkılan bir kurşundur, barış umutlarına ve demokrasiye sıkılan bir kurşundur. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler, ancak Türkiye halkları bu kaosun yaşanmasına izin vermedi. Bu kaosu, elinin tersiyle ittiği gibi, ülkede milyonlar Deniz oldu, milyonlar Deniz'e sahip çıktı. O gün, bu kaosu planlayanlar şunu bilsin ki Roboski katliamının katilleri, Ankara Garı'nın, Suruç'un katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Deniz'in katilinin arkasındaki güçler ortaya çıkmadığı sürece bu ülkede ne yazık ki bu cinayetler devam edecek gibi gözüküyor. İşte dün, bu saldırının bir benzeri, İstanbul'da, Bahçelievler ilçe örgütümüzde bir kez daha denendi ama başarılı olamadı" ifadelerini kullandı.

'HUKUKTAN VE ADALETTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Pervin Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu katilin olayı gerçekleştirmeden önce Münbiç'e gidip orada eğitim aldığını, sonra buraya tekrar geldiğini ve bu cinayeti işlediğini hepimiz biliyoruz. Katil, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü 27 kez aramasına rağmen kiminle ya da kimlerle görüştüğünü hala açığa çıkarmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Olayın üzerinden 7 ay geçti, bu süreçte katilden başka hiçkimse tespit edilemedi. Bugün bu duruşma başta olmak üzere bundan sonraki tüm duruşmalarda avukat arkadaşlarımız, hukukçularımız bu soruşturmayı en iyi şekilde yapacak. Ta ki, sadece katilin değil, arkasındaki güçlerin ve ağababaların da ortaya çıkmasıyla ancak bu iş biter."

'BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Çok yakın bir zamanda gerçekleşen bu olay, eski derin devletin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni nasıl teslim aldığını ortaya çıkardı. Bu olayın gerçekleştiği yer İzmir. Olayın gerçekleştiği an ve sonrasında yapılanlar bu eylemin planlı olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor. Çok yakın bir zamanda gerçekleşen iki mahkeme kararı önümüzdeki süreç bakımından da bizlere bir işaret sunuyor. Bunlardan birincisi Şemdinli dosyasıdır. 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli'de atılan bomba ve o bomba üzerine Şemdinli halkının sanıkları suçüstü yakalamasını unutmayalım. Geçtiğimiz pazartesi günü bu sanıklar suçüstü yakalanmalarına rağmen beraat ettiler. Bu beraat kararıyla bundan sonrası için mesaj veriyorlar. Katillere mesaj veriyorlar. İkincisi Cizre Jitem dosyası. Çok açık bir biçimde katillerin nasıl suç işlediği çok açıkken, dosya Şırnak'tan Diyarbakır'a, oradan Eskişehir'e götürüldü. Çok yakında beraat kararları onaylandı. Bu mahkeme kararları bize bundan sonrası bakımından bir işaret sunuyor. Bu nedenle demokrasi güçlerinin dayanışma içinde olması zorunludur. Biz mücadelemizden de cesaretimizden de bir adım geri atmayacağız" diye konuştu.