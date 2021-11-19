Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta, 8 organı çıkarıldı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kanser hastası Cevdet Taşar'ın (52), uyutulmadan gerçekleştirilen ameliyatında, 6 saatte 8 organı çıkarıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastayla konuşularak yapılan ameliyat, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.

Ameliyatı ekibiyle birlikte gerçekleştiren, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, 2 yıl önce kolon kanseri tanısı alan Cevdet Taşar'ın korku nedeniyle ameliyattan uzak durduğunu ve hastalığı ilerlemiş halde hastanenin acil servisine başvurduğunu belirtti. Acile şiddetli karın ağrısı ve genel durum bozukluğuyla getirilen Taşar'ın tetkik ve tahlillerinde tümörün onikiparmak bağırsağı, pankreas ve karaciğerinin sağ tarafına doğru yayıldığının tespit edildiğini belirterek Doç. Dr. Çakır, "Hastanın ameliyat endişesini ve sistemik hastalıklarından dolayı anestezi doktorlarımızla ciddi bir ekip çalışması yaparak, hastaya genel anestezi vermeden spinal yüksek epidural anesteziyle tümörün yayıldığı organların çıkarılmasına karar verdik" dedi.