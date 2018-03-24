Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, iki tane süper gücün arasından girdi devreye, 'Ben de buradayım kardeşim' dedi. 'Bana rağmen burada hesap kitap yapamazsınız, gelecek planları kuramazsınız.' Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı budur. Bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye rağmen bu bölgenin dizaynını ve geleceğini planlayamaz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Doktora Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, Suriye'de 10 milyondan fazla insanın ülkesini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Türkiye'nin son 7 yıldır 3,5 milyon insanı misafir ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Yükü biz çekiyoruz. Onun için bölgede bir söz söylenecekse bölgenin geleceğine karar verilecekse burada en önce sözü söyleyecek, kararın arkasında olacak ülke Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Türkiye, iki tane süper gücün arasından girdi devreye, 'Ben de buradayım kardeşim' dedi. 'Bana rağmen burada hesap, kitap yapamazsınız, gelecek planları kuramazsınız.' Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı budur. Bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye rağmen bu bölgenin dizaynını ve geleceğini planlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu başarının arkasında milletin duası, desteği var"

Başbakan Yıldırım, gerçekleştirilen harekat ve operasyonlardan ortaya çıkan gerçeğin de bu olduğunu belirterek, "Bu başarının arkasında milletin duası, desteği var. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, dirayeti var. Hükümetimizin dik duruşu var ve her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarmamızın, polisimizin, güvenlik korucumuzun vatan, millet, bayrak sevgisi var." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin geleceği için hayatını seve seve veren bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı, uzun ömürler diledi.

Buradaki programın ardından AK Parti Gençlik Kongresi ile Gaziantep gençleriyle buluşacaklarını, sonrasında da Gaziantep'in sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geleceklerini dile getiren Yıldırım, Gaziantep'in özgüvenini kazanmış, bağımsız olarak geleceğini inşa etme tercihinde bulunmuş bir şehir olduğunu aktardı.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ne demek? Yani devlete bağımlı, devletten maaş alanı düşünün mesela, bütün geliri o. Böyle illerimiz var mı, var. Doğu'da var, Erzurum, Sivas var. Daha fazla devletten kadro gitmesi, üniversiteye daha fazla imkan sağlanması, o şehirlerimizin en fazla memnun olduğu şey. Çünkü ayrı bir girişim ruhu gelişmemiş. Bu tabii şartlardan da kaynaklı, iklim şartları, bir kültür gibi... Ama Gaziantep, Kayseri gibi illerimiz devlet destekli kalkınma yolunu beklememiş. Ne yapmışlar, 'Kardeşim biz yapacağız. Aşağıda Suriye, Irak, bütün Orta Doğu, tüm bu pazar var. Biz de çalışacağız, üreteceğiz ve bunu da satacağız.' Yani Gaziantep dış ticaretimizde 6. sırada."

Gaziantep'in şu an 5 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) olduğunu ve Polateli-Hassa Tünelleri'nin yapılmasıyla da kimsenin Gaziantep'i tutamayacağını vurgulayan Yıldırım, hızlı tren çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi. Her şeyden evvel Gaziantep'in "kadın eli" değmiş bir şehir olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Maşallah yollarıyla, çevresiyle, şehircilik anlayışıyla farklı bir noktaya geldi." dedi.

"Marifet iltifata tabidir, alıcısı olmayan meta zayidir"

"Türkiye'de bir özelliğimiz var; biz takdirde cimri, tenkitte cömertiz. Bu da doğru bir şey değil." diyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir anısını da şu sözlerle anlattı:

"O hep içinden takdir eder. Bir gün Marmaray'ı açıyoruz. Marmaray, dünyanın en büyük projesi, başkası yok, denizin altından trenler geçiyor. O güne kadar o kadar derinlikten geçmiş başka bir proje yok. Büyük bir proje, hem mühendislik hem teknoloji hem de maliyet olarak. Bir de arkeolojik İstanbul'un değerini de ortaya çıkaran bir proje. Açılış yapıyoruz, şimdi açılış bitti kürsüdeyiz, kolumdan tuttu o çekiyor ben geri çekiyorum. 'Ya ne çekiyorsun, gelsene' filan dedi, 'Bir şey mi diyeceksiniz', 'Yok, elini havaya kaldıracağım, teşekkür edeceğim' dedi. Ben de 'Alışık değiliz ondan' dedim. Böyle hatıramız var.

Dolayısıyla 'Marifet iltifata tabidir, alıcısı olmayan meta zayidir' derler. O yüzden taltif her zaman iyidir, yeni başarılar, gayretler için de bir teşvik anlamına gelir. Rahmetli Hasan Kalyoncu sağ olsaydı da bugünleri görseydi. Ömrünü memleketi kalkınması için hasretti, çalıştı, çabaladı, yol, baraj inşaatları yaptı. Ömrünü bu yolda geçirdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onun adını yaşatan bütün aile efradına teşekkür ediyoruz."

Başbakan Yıldırım, bütün akademik personele de üniversiteyi bu kadar kısa sürede getirdikleri nokta ve gayretleri için teşekkür etti.

Törenden notlar

Başbakan Yıldırım'ın konuşması öncesinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversite senatosunun Yıldırım'a fahri doktora verilmesine ilişkin kararını okudu.

Rektör Yılmaz, cübbe giyen Başbakan Yıldırım'a fahri doktora belgesini takdim etti.

Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

(Bitti)