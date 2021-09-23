Harika Avcı son hali! Harika Avcı yıllar sonra gündem oldu! Harika Avcı kimdir?

Bir süredir gözlerden yaşayan sanatçının son fotoğrafı TV8'de yayınlanan "2. Sayfa" programında ekrana geldi. Bu programda gündem olmasının ardından ' Harika Avcı kimdir? Harika Avcı kaç yaşında, nereli?' gibi soruları araştırıldı. Peki, Harika Avcı kimdir? Harika Avcı kaç yaşında, nereli? Harika Avcı hayatı ve biyografisi nedir? Harika Avcı mesleği nedir? Harika Avcı dizileri neler? İşte detaylar haberimizde...

HARİKA AVCI SON HALİ

Bir döneme damgasını vuran 61 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Türk sineması ve sahnelerin en güzel isimlerinden Harika Avcı bıçak altına yattı.

Bir süredir gözlerden uzak olan sanatçının son fotoğrafı TV8'de yayınlanan "2. Sayfa" programında ekrana geldi.

Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olan Harika Avcı radikal bir karar aldı.

Eski günlerine dönmek isteyen Avcı'nın ilk işi fazla kilolarından kurtulmak oldu. Bir hayli kilo olan ünlü isim bıçak altına yattı. O görüntüler ilk kez paylaşıldı. Avcı'nın sahnelere de geri döneceği gelen bilgiler arasında...

Harika Avcı, geçen yıl her şeyini satıp Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamıştı.

HARİKA AVCI SON HALİ FOTOĞRAFLARI

Bir döneme damgasını vuran 61 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Türk sineması ve sahnelerin en güzel isimlerinden Harika Avcı bıçak altına yattı.

Bir süredir gözlerden uzak olan sanatçının son fotoğrafı TV8'de yayınlanan "2. Sayfa" programında ekrana geldi.

Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olan Harika Avcı radikal bir karar aldı.

Eski günlerine dönmek isteyen Avcı'nın ilk işi fazla kilolarından kurtulmak oldu. Bir hayli kilo olan ünlü isim bıçak altına yattı. O görüntüler ilk kez paylaşıldı. Avcı'nın sahnelere de geri döneceği gelen bilgiler arasında...

Harika Avcı, geçen yıl her şeyini satıp Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamıştı.

İTİRAZ ETTİ!

Yeşilçam filmlerinde aldığı rollerle bir dönemin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir süredir gözlerden uzak olan Harika Avcı'nın fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Hatta bu operasyonla ilgili görüntüleri de paylaşılan Avcı'nın yaşadığı maddi krizler ve bunalım sonucu bu kararı aldığı öne sürülmüştü.

Hakkındaki söylentilere daha fazla sessiz kalamayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Tüm bunların kendisine yönelik bir algı operasyonu amacı taşıdığını ifade eden Avcı, ameliyat görüntüsünün ise 2017 yılına ait bir fotoğraf olduğunu ve sanki yeniymiş gibi yayınlandığını söyledi.

"ALGI OPERASYONU"

61 yaşındaki sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip, polemiklere çekilmek isteniyorum. Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benimle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz.

HARİKA AVCI KİMDİR?

2 Şubat 1960 yılında İzmir'de dünya Bir zamanların popüler ismi Harika Avcı özel hayatı, filmleri ve olaylı yaşamı ile en merak edilen ünlüler arasında.

Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başlar. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir.

Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir.

Kısa bir zaman sonra "gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Nermin artık 'harika' bir 'avcı' olmuştur.

HARİKA AVCI FİLMLERİ

1998 - Ölümün El Yazısı,

1995 - Gizli Aşk (tv dizisi),

1989 - Gönül Garip Bir Kuştur,

1989 - Öyle Bir Kadın ki, Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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1986 - Sıcak Yatak,

1986 - Sevgi Çıkmazı,

1986 - Acı Dünya,

1985 - Ateş Dağlı,

1985 - Vahşi Aşk,

1978 - İyi Aile Çocuğu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HARİKA AVCI EVLİ Mİ?

Harika Avcı özel hayatı ile gündemden düşmeyen isimler arasında. Özel hayatı hakkında konuşmaktan çekinmeyen Avcı, ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan İranlı bir genç olduğunu söyler. Aşk yaşadığı ünlüler arasında Futbolcu Rıdvan Dilmen, Aydan Şener'in eski eşi futbolcu Ayhan Akbin, Sezercik filmlerinden tanıdığımız Sezer İnanoğlu, fındık kralı Lokman Kondakçı, trilyoner işadamı Reha Süren, Nükhet Duru'nun eski eşi işadamı Dikran Masis, müzisyen Onno Tunç, Fedon, işadamı Bedri Deren, Oyuncu Cem Özer, Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar gibi isimler de vardır.

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