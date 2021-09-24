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Hande Erçel hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansı ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla dikkat çeken oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. İşte Erçel'in estetiksiz hali...

Hande Erçel'in, Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde dans ettiği görüntüler gündem olurken, eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesiyle soluğu tatilde alan 27 yaşındaki Erçel'in yıllar önce yaptığı iş hayranları tarafından paylaşıldı.

Instagram'da 24 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı da biliniyor.

Erçel'in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Hande Erçel hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı

Hande Erçel hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı

Hande Erçel hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı

Hande Erçel hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı
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Haber: Hande Erçel hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı - Haberler Magazin
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