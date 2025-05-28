Geçmişte üstlendiği siyasi görevlerle tanınan Hamit Geylani, vefat haberinin ardından yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Özellikle haber siteleri ve sosyal medya platformlarında "Hamit Geylani kimdir, aslen nereli?" gibi sorular dikkat çekici şekilde aratılmaya başlandı. Peki, Hamit Geylani kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hamit Geylani hakkında merak edilenler…Siyasi geçmişiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Hamit Geylani, vefatının ardından hayat öyküsüyle gündem oldu. Özellikle sosyal medya ve haber platformlarında artan aramalarla birlikte, "Hamit Geylani kimdir?", "Hamit Geylani kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, Hamit Geylani kimdir? Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

HAMİT GEYLANİ KİMDİR?

1947 yılında Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde dünyaya gelen Hamit Geylani, Kürt kökenli Türk siyasetçiler arasında yer almaktadır. Eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Geylani, uzun yıllar Hakkâri'de serbest avukat olarak görev yapmıştır.

Hamit Geylani kimdir

Siyasi kariyerinde en dikkat çeken dönem, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Hakkâri milletvekili olarak görev yaptığı süreçtir. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) çatısı altında mecliste yer alan Geylani, milletvekilliği görevinin ardından emekli olmuştur.

Halkın Emek Partisi (HEP) kurucuları arasında yer alan Hamit Geylani, siyaset sahnesine il başkanlığıyla adım attı. Zaman içerisinde Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olan birçok partide, genel başkanlık da dahil olmak üzere pek çok kademede aktif roller üstlendi. Açılan ve kapatılan neredeyse tüm Kürt partilerinde görev alan Geylani, siyasi mücadelesiyle öne çıktı.

Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani kaç yaşında

HADEP'in kapatılmasının ardından hakkında 5 yıl süreyle siyaset yasağı kararı verildi. Geylani, siyasi hayatı boyunca üç kez cezaevine girdi.

2007 genel seçimlerinde Hakkâri milletvekili olarak 23. Dönem TBMM'de yer alan Geylani, aynı dönemde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı görevini de üstlendi. Hem yasama faaliyetlerinde hem de parti yönetiminde aktif rol oynayarak siyasi alandaki etkisini sürdürdü.

Sadece siyaset değil, edebiyatla da yakından ilgilenen Hamit Geylani'nin şiire olan ilgisi, yayınladığı eserlerle öne çıkmaktadır. Bugüne kadar dört kitap kaleme alan Geylani, özellikle Kürt coğrafyasına ve halkının duygularına değinen dizeleriyle bilinmektedir. İşte, Hamit Geylani'nin yayınlanmış eserleri...

Ciwan Denge Bedengiye Ne

Azad Nisan Yağmuru

Yirmi Kurşunlu Yürek

Dağ Sevdası: Şemdinli'den Qamişlo'ya

Eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 23. Dönem Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Geylani, Ankara'daki Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani nereli

HAMİT GEYLANİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Evli ve iki çocuk babası olan Geylani, hem siyasi hem kültürel kimliğiyle tanınan isimlerden biridir.