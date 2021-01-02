Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek
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Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek

02.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:50

ABD'de bir kadını öldürerek karnındaki bebeği kaçıran Lisa Montgomery'nin idam edileceği tarih belli oldu. Daha önce 8 Aralık'ta uygulanacağı belirtilen idam koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken, Montgomery'nin idamının 12 Ocak tarihinde yapılacağı belirtildi. Öte yandan 68 yıl sonra ilk kez ABD'de bir kadın idam edilecek.

ABD'de meydana gelen olayda, Lisa Montgomery, hamile bir kadını öldürdükten sonra karnını yararak bebeği kaçırdı. Olay gündeme bomba gibi düşerken, ABD Adalet Bakanlığı kadının idam edilmesine karar verdi.

İDAM ZEHİRLİ İĞNE İLE OLACAK

İlk olarak belirlenen 8 Aralık tarihi koronavirüs nedeniyle ertelenirken, temyiz mahkemesiLisa Montgomery'nin 12 Ocak'ta idam edilmesine karar verdi. Cani kadının idamı Indiana'daki Terre Haute'de zehirli iğneyle gerçekleşecek. Kadının avukatları idamın gözden geçirilmesi için bir kez daha başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırgan idam edileceği tarih belli oldu

68 YIL SONRA İLK

Öte yandan alınan idam kararı tartışma konusu olurken, ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek.

NE OLMUŞTU?

Montgomery, Aralık 2004'te Missouri'nin kuzeybatısındaki Skidmore kasabasında 23 yaşındaki Bobbie Jo Stinnett'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırgan idam edileceği tarih belli oldu

KADINI BOĞMAK İÇİN İP KULLANDI

Savcılar, Montgomery'nin Kansas'taki evinden Stinnett'in Skidmore'daki evine bir sıçan teriyeri yavrusunu sahiplenme kisvesi altında gittiğini söylemişti. Eve vardığında şeytani planını uygulamaya koyan Montgomery, sekiz aylık hamile kadını boğmak için bir ip kullandı.

Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırgan idam edileceği tarih belli oldu

SALDIRIDAN KURTULAN BEBEK ŞU AN 16 YAŞINDA

Ancak bilinci kapanmayan Stinnett, Montgomery bir mutfak bıçağıyla kız çocuğunu karnından keserek alırken kendini savunmaya çalıştı. Bebek saldırıdan kurtulmuştu ve şimdi 16 yaşında.

Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırgan idam edileceği tarih belli oldu

ÖLDÜRDÜĞÜ SIRADA SANRILAR GÖRDÜĞÜNÜ SAVUNDU

Savcılar, Montgomery'nin bebeği Stinnett'in vücudundan çıkardığını, çocuğu yanında götürdüğünü ve kızı kendi çocuğu gibi göstermeye çalıştığını ifade etmişti. Avukatları, Montgomery'nin Stinnett'i öldürdüğü sırada sanrılar gördüğünü savunmuş ancak jüri bu savunmayı reddetmişti.

Avukatları ayrıca, Montgomery'nin, bir kadının yanlışlıkla hamile olduğuna inanmasına ve hamileliğin dış belirtilerini göstermesine neden olan yalancı gebelikten mustarip olduğunu iddia etmişti.

Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek
Haber Yorumları (1)
FIRAT: İşte adalet , burada olsa en fazla 10 sene yatış , sonra şartlı tahliye
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