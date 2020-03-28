Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere yönelik yardım kampanyası başlatan Haluk Levent'in çağrısına ünlü isimlerden destek yağdı.

Koronavirüsü pandemisi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ailelere yönelik yardım kampanyası başlatan sanatçı Haluk Levent'ın çağrısına çok sayıda ünlü isim destek verdi.

"Dayanışma günleri" adı verilen bağış kampanyasına İbrahim Çelikkol, Bulut Aras İyinemli, Hande Yener, Cenk Tosun, Merih Demiral, Umut Meraş, Caner Erkin, Mehmet Topal, Orhan Ovacıklı, Mert Hakan Yandaş gibi bir çok isim destek oldu.

İŞTE HALUK LEVENT'İN KAMPANYASINA DESTEK VEREN ÜNLÜLER

Murat Boz, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Seda Sayan, "Dayanışma günleri" kapsamında 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Aras Bulut İyinemli, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Hande Yener, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Gökhan Gönül,"Dayanışma günleri" kapsamında 500 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

İbrahim Çelikkol, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Harun Kahraman, "Dayanışma günleri" kapsamında 350 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Merih Demiral, "Dayanışma Günleri" için 500 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Umut Meraş, "Dayanışma Günleri" için 200 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Cenk Tosun, "Dayanışma günleri" kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mehmet Topal, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mert Günok, "Dayanışma günleri" kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta, "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Umut Nayir, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mert Hakan Yandaş, "Dayanışma günleri" kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan Yalçın Kılıç, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan İlyas Kubilay Yavuz "Dayanışma Günleri" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Orhan Ovacıklı, "Dayanışma Günleri" için 40 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.