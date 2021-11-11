Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını kuruşu kuruşuna açıkladı

Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren Haluk Levent, şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Haluk Levent, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından, sel felaketlerinden ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nasıl dağıtıldığını anlattı.

KURUŞU KURUŞUNA AÇIKLADI

Şarkıcı, 5,4 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından Ahbap Derneği ile yapılan yardımları anlatan bir video yayınladı. Bağışların miktarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile duyuran ünlü sanatçı, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap'a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize."

İşte Ahbap Derneği'nin yaptığı tüm bağışlar...

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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