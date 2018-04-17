Halı Sahada Kalp Krizinden Ölen Öğretmen Futbol Turnuvası ile Anıldı

Gaziantep'te 3 ay önce halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Şahin, öğretmenler arasında düzenlenen futbol turnuvası ile anıldı.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen Öğretmenler Arası Futbol Turnuvasına adı verilen merhum Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Şahin, yeşil sahada dualarla anıldı. 50 farklı okuldan 500'e yakın öğretmenin büyük vefa örneği gösterdi. Turnuvanın açılış seronomisinde duygusal anlar yaşandı. Gaziantep Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda merhum öğretmen Mehmet Şahin'in kederli ailesini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu ile organizasyona katılan okulların idarecileri ve yüzlerce öğretmen yalnız bırakmadı.

"Mühim olan hoş bir seda bırakmak"

Duygusal anların yaşandığı organizasyonun açılış seremonisinde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Mehmet Şahin hocamızı rahmetle anıyoruz. Yaşamı boyunca çevresindeki büyük küçük demeden herkesin sevgisini kazanan değerli kardeşimizin mekanı cennet olsun inşallah. Mehmet hocamızdan aramızda olduğu zamanda her platformda yaptığı güzel işlerle, kalbinin güzelliğiyle, övgüyle söz ediyorduk, şimdi de onu birbirinden değerli anılarla, en güzel hatıralarla anıyoruz. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaksa eğer Mehmet hocamız bunu en güzel şekilde başarmış. Rabbim, her zaman güzelliklerle anılmayı bizlere de nasip etsin. Bu anlamlı organizasyona il genelindeki okullarımızdan 500'e yakın öğretmenimiz katıldı. Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bu organizasyonu işbirliği içerisinde yapma fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Katılımcı tüm öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu bir turnuva dönemi diliyorum" dedi.

"Güzel anılarla hatırlayacağız"

Seremonide konuşan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise "Mehmet Şahin hocamız örnek bir öğretmen, başarılı bir antrenör, kadim bir dost, güler yüzü ile çevresine her zaman pozitif enerji veren güzel yürekli bir kardeşimizdi. Merhum öğretmenimizi rahmetle anıyorum. Onu her zaman güzel anılarla hatırlayacağız. Şehitkamil Belediye Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde düzenlediğimiz bu vefa dolu organizasyonun kontenjanları çok kısa bir sürede doldu. Gönül isterdi ki çok daha fazla sayıda öğretmenimizi yeşil sahada misafir edelim. İnşallah bu organizasyonu geleneksel hale getireceğiz. Şehitkamil Belediyemiz ile işbirliği içerisinde birçok organizasyona imza atıyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız, spor alanında çok özel işlere imza atıyor. Kendilerine spora ve sporcuya olan çok büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan futbol camiamızın çok kıymetli mensuplarına hassaten teşekkür ediyorum. İnşallah adına yakışır bir şekilde, Fair Play çerçevesinde bir turnuva olur" ifadelerini kullandı.

Seremoni esnasında merhum beden eğitimi öğretmeni adına ailesine spor alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketleri verildi. - GAZİANTEP