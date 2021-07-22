Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak sözler: Reynmen şarkımı çaldı

Arabesk müziğin öncülerinden Hakkı Bulut, Akşam'dan Yasemin İlan'a konuştu. Bulut, 35 yıl önce yaptığı 'Kızlar' adlı şarkısının müziğinin Reynmen tarafından çalındığını iddia etti. Reynmen'in 'Biziz' adlı şarkısının müziğinin kendisine ait olduğunu söyleyen usta sanatçı 'Nasıl olsa 'Hakkı Bulut dinlemez' sanmış olmalı ama yakaladım' dedi.

İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız, Son Mektup ve Kıskanıyorum gibi unutulmaz şarkıların sahibi Hakkı Bulut 1967 yılından beri müzik piyasasının içinde yer alıyor. Binden fazla esere imza atan 300 şarkısını Türkiye'nin en ünlü sanatçılarına veren Hakkı Bulut konser ve davetlerde sahne almayı sürdürüyor. 76 yaşındaki Hakkı Bulut, Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'la biraraya gelerek çarpıcı açıklamalar yaptı.

57 yıldır Saadet Bulut ile evli olan Hakkı Bulut, 'Hem eserlerimle hem de özel yaşantımla her zaman rakiplerimden bir adım önde oldum' dedi. İlk albümünde Leylam adlı şarkısını okumak için stüdyoya girdiğinde Orhan Gencebay'ın orkestrasında yer aldığını hatırlattığımızda usta isim, 'Aman bu konulara girmeyelim Orhan Bey alınıyor, kırılıyormuş ama hakikat bu şekilde. Benim albümlerim milyonlar sattığında henüz onlar piyasada yoktu. Sonrasında güzel işler yapıp şöhret basamaklarını tırmandılar' dedi. O dönemin sanatçılarına özellikle de Orhan Gencebay'a 'baba' denildiğini hatırlattığımızda 'Ben de babaların babasıyım, benim kadar fanı olan kimse yok bu ülkede, kimse de benim gibi canlı müzik yapamaz' dedi.

BENİ MİLYONLAR UĞURLAYACAK

"18 yıl önce 'Ölmemi bekliyorlar' şarkısını yaptınız. Size değer verilmediğinden bahsediyorsunuz, ekranlarda ne karga sesler var, değerimi anlayacaklar ama ölmemi bekliyorlar diyorsunuz şarkıda, halen aynı fikirde misiniz?" sorusu üzerine Hakkı Bulut, "Gerçekten öyle olacak. Bir gün öleceğiz. ve ben çok iyi biliyorum ki öldüğüm anda eğer ki pandemi gibi bir engel yoksa milyonlarca insan beni uğurlamaya gelecek. ve benim eserlerim o kadar anlamlı sözler içeriyor ki, kainat durdukça söylenecek" dedi.

ŞİMDİKİ ŞARKILAR SADECE GÜRÜLTÜ

Adana'da büyüdüğü için şiveli konuştuğunu ve bunu aşamadığını dile getiren Hakkı Bulut, "Konuşurken öz Türkçeyle konuşamıyorum, bunu itiraf ediyorum. Ama şarkı söylerken öz Türkçeyle kelimeler harfler anlaşılacak şekilde söylüyor, insanların beynine yerleştiriyorum sözleri. Sesimin tınısı beni bile etkiliyor. Çok güzel şarkı sözleri yazıyorum tam bir edebiyat yapıyorum" dedi. Günümüzün ünlü şarkıcılarını değerlendiren usta şarkıcı şunları dile getirdi; "Şu an yapılan şarkılar gürültüden başka bir şey değil. Rock falan müzik değil, bazı kesimleri şişiren patırtı gürültüden, hoplama zıplamadan başka bir şey değil. Şarkı dinlendiği zaman kadının gözünde yaş, erkeğin kalbinde sızı yaratabilmelidir müzik o zaman müziktir, onun dışındakiler sadece gürültüdür. Şu ankilerin hepsi gürültü çünkü söz yok. Şarkıların içi boş, bir şey anlatmıyor."

'Yeni çıkan şarkıcılar arasında hiç mi iyi ses yok?' şeklindeki sorumuza karşılık Hakkı Bulut, "Yok ya, hepsi al birini vur diğerine, ayrıca konu yok. Basit konuları anlatıyorlar. Yaşamadıkları bir hayatı anlatıyorlar. Demet Akalın'ın sesini yorumunu beğeniyorum, güzel okuyor. Tarkan'ın sesini beğeniyorum, seviyorum ama şarkı sözlerinde sorun var. Birileri yazıp getiriyor onlara, onlar da okuyorlar ama hissiz oluyor" dedi.

DÜŞÜNDÜM TAŞINDIM BİRAZ DA KAŞINDIM

Hakkı Bulut Reynmen'le ilgili iddialarını şu sözlerle dile getirdi: "Popçu mudur, rockçı mıdır? bilmediğimReynmendiye biri var. Gayet de güzel millet seviyor, bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne. 1986 yılında Nazlım albümünde "Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri..." şeklinde sözleri olan bir şarkım var. Reynmen bu şarkımın müziğini olduğu gibi almış üzerine söz yazmış söylüyor. Bir de klip çekmiş yanına almış bir arkadaşını (LilBege) Arap Şeyhleri gibi giyinmişler kafalarını da sarmışlar, benim şarkımla dans ediyorlar. Bana hiç haber de vermemişler. Düşündüm taşındım biraz da kaşındım 'ne yapsam' dedim şimdi mahkemeye versem kazanırım. Çünkü olduğu gibi benim müziğimi almış. Sonra baktım bu genci bir çok insan seviyor, 'mahkemeye gidersem o insanları da üzebilirim' diye düşündüm, sesimi çıkarmadım sadece MESAM bilim kuruluna bildirdim. Bakın bu arkadaş benim şarkımı almış fonda çalıyor, bir hata yapmıştır belki de bilmeden yapmıştır bunun aranjesini yapan kimse o da safmış 'Nasıl olsa Hakkı Bulut bunun farkına varmaz' diye düşünmüş."

"Reynmen sana sesleniyorum duydun mu ben bu kadar centilmenim" diyerek sözlerini sürdüren Hakkı Bulut, "Şimdi arayıp özür dilese de geç oldu, daha önce arayıp da 'Hakkı Abi bilmeden senin müziğine şarkı okumuşum' deseydi canın sağolsun derdim. Şimdi bilim teftiş kurulundan rapor gelecek bana, orada inceliyorlar. Aksiliğe bak ki yönetim kurulunda olan biri de Kadir Şeker. O zaman o bağlama çalmıştı orkestrada'Kızlar' adlı bu şarkıyı seslendirirken. Şarkıyı dinledi şoke oldu 'Aaaa abi benim çaldığım müziği koymuşlar oraya' dedi. Yani Reynmen'inişi zor" diye konuştu.

ARILARI YÜZÜNDEN ÇOK ÜZÜLDÜ

Pandemi döneminde arıcılığa merak saldığını ama başaramadığını dile getiren Hakkı Bulut, "Silivri'de 500 metrekare bir bahçem var, 8 kovanım vardı, her kovandan ortalama 20 kilo bal çıkıyordu. Onlara bakım yapmam gereken dönemde Avrupa'da konserlerim vardı ilgilenemedim. Oğul vermişler o dönem yine burada değildim. Oğulları alıp kovanlara koymak gerekiyor. Yapamadım arılarım da gitti. Çok üzüldüm. Şimdi gidiyorum boş kovanlarımı görünce hüzünleniyorum" sözleriyle de üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin