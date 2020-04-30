Hak-İş'ten, Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Kars'ta 1 Mayıs açıklaması
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Hak-İş'ten, Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Kars'ta 1 Mayıs açıklaması

Hak-İş Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Kars il başkanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş'ten, Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Kars'ta 1 Mayıs açıklaması
30.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:07

Hak-İş Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Kars il başkanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal ve beraberindekiler, Havuzbaşı Kent Meydanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tüm dünya emekçileriyle yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını ifade eden Aksakal, Kovid-19 salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı bulamadıkları 1 Mayıs'ta, ekranlarda, meydanlarda ve her yerde olduklarını aktardı.

Aksakal, 1 Mayıs'ta kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha esnetilmesini istediklerini de belirterek, şunları söyledi:

"Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümünü ve tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Hak-İş olarak ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Biz 83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimizle Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit hak ve şartlarda eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz."

Aksakal, Kovid-19 salgın sürecinde iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan tüm emekçilere teşekkür ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ağrı

Hak-İş Ağrı İl Başkanlığı üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü basın açıklaması yaparak kutladı.

Basın açıklamasını okuyan Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı Ahmet Varol, koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmadığını, bu nedenle 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını söyledi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini isteye ve bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu bulduklarını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bununla ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz."

Emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Varol, asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini, yoksulluğun önlenmesini ve kayıt dışı çalışmanın sonlandırılmasını istedi.

Erzincan

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında sosyal mesafeyi koruyarak ellerinde bayraklarla toplanan Hak-İş'e Bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü basın açıklamasıyla kutladı.

Grup adına açıklama yapan sendika üyelerinden Abdül Demirci, güçlü ve güzel yarınlar için meydanlarda olduklarının aktardı.

Ülke olarak geçtikleri bu zor günlerde özveriyle çalışan tüm emekçilere teşekkür eden Demirci, "Hak-İş olarak bizler, sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 81 ilimizde meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz." diye konuştu.

Kars

Hak-İş Kars İl Başkanlığı da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde düzenlenen basın açıklamasında sendika üyeleri adına konuşan Hak-İş İl Başkanı Barış Üstebay, 1 Mayıs'ın emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu anımsattı.

Üstebay, tüm emekçilerin gününü kutlayarak, "Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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