Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor
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Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

21.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:44

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.

M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.

Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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