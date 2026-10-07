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Şehit polis Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit polis Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu, memleketi Çubuk'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu, memleketi Çubuk'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Çubuk Cami-i Kebir Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, milletvekilleri, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeli yer aldı.

Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Ağılcık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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