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Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar

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Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
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Metin Diyadin'in ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Gençlerbirliği'nde Başkan Arda Çakmak, Alex de Souza ve Carlos Tevez iddialarına açıklık getirdi. Çakmak, Alex de Souza'nın kendilerine önerildiğini ancak Brezilyalı teknik adama sıcak bakmadıklarını söyledi.

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

ALEX DE SOUZA'YA SICAK BAKMADILAR

Arda Çakmak, gündeme gelen Alex de Souza ile ilgili konuştu. Çakmak, "Alex de Souza ismi önerildi. Sıcak bakmadık." ifadelerini kullandı.

CARLOS TEVEZ İDDİALARINA YANIT

Carlos Tevez iddialarına da cevap veren Arda Çakmak, "Carlos Tevez listemizde yok. Carlos Tevez ile görüşmemiz olmadı." sözlerini sarf etti. Başkent ekibinin Metin Diyadin'in ardından kısa süre içerisinde yeni teknik direktör çalışmalarında sonuca varması bekleniyor.

6 HAFTADA 7 PUAN TOPLADILAR

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 7 puan toplayan Gençlerbirliği, milli aranın ardından sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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