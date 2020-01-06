: Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac Kurası sonuçları nasıl öğreniliyor? Hac Kurası 2020 sonuç sorgulama ekranı!

06.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:22

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, 2020 Hac Kura sonuçlarını bekliyor. Kura çekiminde kısa bir süre kala hacı adayları Hac Kurası 2020 sonuç sorgulama ekranı, Hac kurası ne zaman çekilecek ve Hac Kurası sonuçları nasıl öğreniliyor gibi konuları araştırmaya başladı.

HAC KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Hac Kurası 9 Ocak 2020 saat 21.00'de çekilecek. Hacı adayları Hac Kurası sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekiliyor.

Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.

Kabe

KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

2020 YILI HAC FİYATLARI

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