Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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Dornaz Alfa, Koronavirüs, Haydar Baş, Güncel

Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Dornaz Alfa ve Haydar Baş konuları 13-20 Nisan haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

20.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:07
Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6-13 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, Dornaz Alfa ve Haydar Baş gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 6 -13 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, sokağa Dornaz Alfa 2. sırada, haydar Baş'ın vefatı konusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 632.722.387 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

DORNAZ ALFA İLACI GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Dornaz Alfa konusunda yaşanan gelişmeler 11.902.114 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Dornaz Alfa ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

HAYDAR BAŞ'IN VEFATI KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Haydar Baş'ın Vefatı konusunda yaşanan gelişmeler 9.433.418 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Haydar Baş ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 13-20 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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