Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
ABD'nin en büyük kenti New York'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanan 34 yaşındaki Zohran Mamdani, şehrin ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı oldu. Mamdani'nin hayatına ilişkin detaylar merak edilirken eşiyle flört uygulamasından tanışması ve nikahına toplu taşımayla gitmesi dikkat çekti.

  • Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı seçildi.
  • Zohran Mamdani, 34 yaşında New York'un bir asırdır en genç belediye başkanı oldu.
  • Zohran Mamdani, 116 milyar dolarlık bütçeyi yönetecek.

ABD'nin en büyük kenti New York'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Zohran Mamdani kazandı. 34 yaşındaki Mamdani, şehrin ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olmanın yanı sıra, bu görevi bir asırdır üstlenen en genç isim olarak tarihe geçti. Seçimin ardından Mamdani'nin hayatı merak edildi. İşte New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri.

Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Uganda'nın başkenti Kampala'da doğan Mamdani, yedi yaşında ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Bronx Bilim Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bowdoin Üniversitesi'nde Afrika Çalışmaları alanında lisans eğitimi aldı. Üniversite yıllarında "Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler" adlı grubun kampüs örgütlenmesini başlattı.

Şehrin ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı adayı olan Y kuşağının yenilikçi mensubu, çok kültürlü New York için ön seçim kampanyasında köklerine yaslandı. Urduca yayınladığı bir videosunda Bollywood film kliplerinden kesitler vardı. Bir diğerindeyse İspanyolca konuşuyordu.

Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

EŞİYLE FLÖRT UYGULAMASINDA TANIŞMIŞ

Zohran Mamdani, Brooklyn'de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli sanatçı eşi Rama Duwaji ile Hinge adli flört uygulamasında tanışıp evlendi. Mamdani'nin annesi, ünlü film yönetmeni Mira Nair; babası ise Columbia Üniversitesi profesörü Mahmood Mamdani. Her iki ebeveyni de Harvard Üniversitesi mezunu.

Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

NİKAHINA TOPLU TAŞIMAYLA GİTMİŞ

Mamdani, eşiyle toplu taşımaya binip belediye nikahı kıymaya gittikleri gün metroda çekilen fotoğrafları da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Siyasete girmeden önce New York'un Queens bölgesinde düşük gelirli kiracıların tahliyelerine karşı mücadele eden bir konut danışmanı olarak çalışan Mamdani, kendini "halkın adayı ve örgütleyicisi" olarak tanımlıyor.

Bir mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Müslüman olarak toplum önünde durmanın, bazen gölgelerde bulduğumuz güvenliği feda etmek anlamına geldiğini biliyoruz."

Zohran Mamdani'nin zaferi, New York'un siyasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

GENÇLERİN DESTEĞİYLE YÜKSELDİ

Bir süre öncesine kadar kamuoyunda pek tanınmayan Mamdani, yürüttüğü dinamik kampanyayla özellikle genç seçmenlerin ilgisini çekti. 2025 seçimleri, New York'ta bugüne kadar görülmemiş bir ilgiyle karşılandı. Yıla tanınmayan bir aday olarak başlayan Mamdani, kısa sürede anketlerde zirveye yükselerek büyük bir ivme yakaladı.

Mamdani'nin seçilmesi, ilerici hareket açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu sonucun kentin siyasi dengesinin sola kaydığına işaret ettiğini belirtiyor.

Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

116 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEYİ YÖNETECEK

Yeni belediye başkanı olarak 116 milyar dolarlık dev bir bütçeyi yönetecek olan Mamdani'nin, önceki yönetim tecrübesinin sınırlı olması bazı çevrelerde soru işaretleri yaratıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde Mamdani'ye karşı çıkarak, New Yorkluların "bir komünisti" seçmeleri halinde federal fonları geri çekeceğini söylemişti. Trump ayrıca, seçim öncesinde yaptığı açıklamada Andrew Cuomo'ya destek verdiğini duyurmuştu.

"DEMOKRATİK SOSYALİST" BİR LİDER

Kendini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Zohran Mamdani, kampanyası boyunca genişletilmiş sosyal programları finanse etmek için zenginlere daha yüksek vergi uygulanmasını savundu. Bu yaklaşımıyla Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi ilerici isimlerle benzer politik çizgide yer aldı.

Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

