Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı

Güncelleme:
Market çalışanına duygularını mektupla ifade eden askerin mektubu genç kız tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Mektubu okuyan kullanıcılar ikiye bölündü; bazıları mektuptaki nezaketi överken bazıları özel bir yazının paylaşılmasını eleştirdi.

  • Bir asker, bir markette çalışan kadına duygularını ifade eden bir mektup yazdı.
  • Kadın, askerin mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı.

Bir kadın, çalıştığı markette kendisini gördükten sonra duygularını mektupla ifade eden bir askerin yazdıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, kullanıcılar arasında tartışma başlattı.

ASKERDEN "YANLIŞ ANLAMAYIN" MESAJI

Paylaşılan mektupta askerin, genç kadından kendisini yanlış anlamamasını istediği görüldü. Duygularını saygılı bir dille ifade eden asker, mektubunu "Şimdiden anlayışla karşıladığın için teşekkür ederim" cümlesiyle tamamladı.

YORUMLAR İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar mektuptaki üslubu takdir ederek "Bu devirde bana yapılsa oturur ağlarım. Kibarlık nezaket akıyor mektuptan" ve "Hasret kalmışız böyle şeylere" ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar ise özel bir mektubun sosyal medyada paylaşılmasını eleştirerek, "Bunu sosyal medyada paylaşmanız çok yanlış" ve "Masumca duygularını dile getirmiş, bunu sosyal medyada paylaşmak neden?" yorumlarında bulundu.

İşte gündem olan o mektup;

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Yazıklar olsun insan başka insanın duygularını neden paylaşırki? Yok ya insanlar paylaşım uğruna her haltı yiyor.

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bu bir kurgudur dikkate alınmaz

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Ne var bunda Mehmetcik asik olup sevemez mi, sevebilir..Marina Ne duygularini paylasmis...Ama gazetenin yayinlamasina gerek yoktu

