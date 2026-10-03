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Reuters, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'i korumak için operasyon hazırladığını yazdı

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Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husi milislerine karşı bir operasyon planladığı belirtiliyor. Yemenli güçler tarafından yönetilecek ve Suudi Arabistan'ın hava saldırılarıyla desteklenecek operasyon için, dar kapsamlı bir saldırı ya da daha geniş kapsamlı bir taarruz olmak üzere iki muhtemel seçenek değerlendiriliyor.

İngiliz Reuters haber ajansının bölgesel ve Batılı yetkililere dayandırdığı özel haberine göre Suudi Arabistan, İran destekli Husiler'e karşı operasyon hazırlığında. 

Habere göre Suudi Arabistan, kritik öneme sahip Kızıldeniz'i güvence altına almak için kıyı şeridinden bir saldırı veya birden fazla cepheden saldırı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Hazırlıklar hakkında bilgi sahibi 6 isme göre önümüzdeki haftalarda başlatılması beklenen operasyon, Riyad'ın gözetiminde Yemenli güçler tarafından yönetilecek ve Suudi Arabistan'ın hava saldırılarıyla desteklenecek. 

ABD, RİYAD'A İSTİHBARAT SAĞLIYOR

Kaynaklara göre ABD, halihazırda Riyad'ın Yemen'deki operasyonlarını desteklemek için istihbarat sağlarken, bazı bölgesel ve Avrupa ülkeleri Suudi Arabistan'a ağırlıklı olarak savunma amaçlı askeri yardımda bulunuyor. Suudi Arabistan'ın müttefiklerinin, muharebe operasyonlarında doğrudan rol oynaması beklenmiyor.

OPERASYON İÇİN DEĞERLENDİRİLEN 2 SEÇENEK

Planlanan Suudi saldırısının temel hedeflerinden biri, Husi milislerinin geçtiğimiz ay kıyı boyunca ilerleyerek Babülmendep Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmesiyle elde ettikleri hızlı kazanımları tersine çevirmek. Körfez yetkilileri ve Yemenli yetkililer, Suudilerin saldırı için Babülmendep çevresindeki bölgeye dar kapsamlı bir saldırı ya da Yemen genelinde, El-Bayda, Marib, Taiz ve El-Jawf vilayetlerinde eş zamanlı saldırıları da içeren daha geniş kapsamlı bir taarruz olmak üzere iki muhtemel seçeneği değerlendirdiğini söyledi. 

Yetkililer, saldırının büyüklüğüne bağlı olarak 100 binden fazla Yemen askerinin seferber edilebileceğini aktardı.

HUSİLER-SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ

Suudi Arabistan 2015 yılında, Husi milislerinin başkent Sana'dan çıkardığı ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Arap koalisyonunun başında yer alarak komşu Yemen'deki iç savaşa girdi. Savaşan taraflar arasında 2022'de varılan ateşkes bu yıla kadar büyük ölçüde devam etti, ancak Husi milisleri İran savaşı sonrasında Suudi gemilerine ve petrol altyapısına füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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