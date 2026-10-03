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Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

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Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
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2023 yılında inşaat mühendisi Vehbi Varol ile nikah masasına oturan 1996 Türkiye güzeli Sevilay Öztürk, eşinin işleri nedeniyle Bulgaristan’a taşındığını ve İstanbul’daki evini kapattığını açıkladı. Yurt dışındaki sakin yaşamından memnun olduğunu belirten Öztürk, gelen dizi tekliflerine de açık olduğunu söyledi.

  • 1996 Türkiye Güzeli ve oyuncu Sevilay Öztürk, 2023 yılında evlendiği inşaat mühendisi Vehbi Varol'un işleri nedeniyle Bulgaristan'a yerleşti ve İstanbul'daki evini kapattı.
  • Öztürk, Bulgaristan'da oturum izni aldıklarını, Türkiye'ye ailesini ve arkadaşlarını ziyaret için geldiğini belirtti.
  • Öztürk, oyunculuğu bırakmadığını ve Türkiye'den gelen projeleri değerlendirmeye devam ettiğini, daha önce 'Bahar', 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar' yapımlarında rol aldığını aktardı.

2023 yılında evlenen tescilli güzel ve oyuncu Sevilay Öztürk, eşinin işleri nedeniyle Bulgaristan’a yerleştiğini ve İstanbul’daki evini kapattığını açıkladı. Sakin bir yaşam sürdürdüğünü belirten Öztürk, oyunculuğu bırakmadığını ifade etti.

Nişantaşı'nda objektiflere takılan sunucu, oyuncu ve 1996 Türkiye Güzeli Sevilay Öztürk, 2023 yılında hayatını birleştirdiği inşaat mühendisi eşi Vehbi Varol ile kurdukları yeni yaşam düzenine dair detayları paylaştı.

BULGARİSTAN’A YERLEŞTİ: BURADAKİ EVİ KAPATTIK

Eşinin işleri dolayısıyla yurt dışına taşındıklarını belirten ünlü isim, İstanbul’daki yoğun tempoyu geride bıraktıklarını söyledi. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre: Bulgaristan’da oturum izni aldıklarını aktaran Öztürk, "Eşimin işleri nedeniyle artık Bulgaristan'da yaşıyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı ziyaret etmek için Türkiye'ye geliyorum. Sakin bir hayatımız var, öyle bir hayatı özlemişim. Üç senedir İstanbul'daki evimizle ilgili kentsel dönüşümle uğraşıyordum. Buradaki evi de kapattık. Gün içerisinde spor yapıyor, bisiklete biniyorum ve ev işleriyle meşgul oluyorum" ifadelerini kullandı. 

"EŞİM KARİYERİME ENGEL DEĞİL"

Oyunculuk kariyerine ara vermediğini ve Türkiye’den gelen projeleri değerlendirmeye devam ettiğini vurgulayan Öztürk, evliliğinin mesleğine engel oluşturmadığını dile getirdi. Daha önce 'Bahar', 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda rol aldığını hatırlatan ünlü oyuncu, "Eşim engel değil. Türkiye'de iş olursa yapıyorum. Ara ara proje olursa gelip giderim" diyerek setlere açık kapı bıraktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Inal:

tühhh bak bu kötü oldu. ekonomiye etkisi umarım ağır olmaz.

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