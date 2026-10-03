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Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

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Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti
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Sevilen şarkıcı Simge, "Kalpsiz Bir Serseri" parçası eşliğinde sahnedeki hoparlörün üzerine yatarak sergilediği performansla konsere damga vurdu. Şıklığı ve tarzıyla büyük beğeni toplayan ünlü popçu, cesur sahne şovuyla hayranlarını mest etti.

Ünlü şarkıcı Simge, son dönemin sevilen şarkısı "Kalpsiz Bir Serseri"yi seslendirdiği sırada sahnedeki hoparlörün üzerine yatarak dinleyicilerine unutulmaz bir şov sundu. Konser boyunca şıklığı ve zarafetiyle göz dolduran başarılı sanatçı, performansıyla hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: Haberler.com
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