Zencefilin faydaları nedir? Zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefil neye iyi gelir?

Zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefilin faydaları nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Zencefil; her evde bulunabilecek çok faydalı bir bitkidir. Fakat buna rağmen zencefilin faydaları tam olarak bilinmemektedir. Zencefilin faydaları arasında ağrı kesici olma ve kansere karşı savaşma özellikleri bulunur. Enfeksiyonlara karşı iyi gelen zencefil, kalbi ve solunum yollarına da faydalıdır. Zencefilin faydaları, zencefil çayı faydaları, zencefil çayı tarifi, zencefil tüketimi şekline dair merak edilenler haberimizde.

ZENCEFİLİN FAYDALARI NEDİR?

1- Mide bulantısını giderir.

Zencefilin mideyi rahatlattığı, mide bulantısını ve deniz/taşıt tutması sorununu geçirir. Zencefil, yüzde 40 oranındaki hazımsızlığı ve mide şişkinliğini giderdiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Aynı zamanda zencefil midede oluşan şişkinliği de geçirmektedir. 1980 yılından bu yana zencefilin reflü ve ülser gibi mide sorunlarını rahatlattığı savunulmaktadır. Hamilelik ve kemoterapi yüzünden oluşan mide bulantısı ve kusmaya da iyi geldiği görüşmüştür.

2-Sindirim sistemindeki bağırsakların dostudur.

Zencefil, bağırsaklarda olan gazı söktürmektedir.Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatır, yiyeceklerin bağırsaklarda kolayca hareket etmesini kolaylaştırarak kabızlığı önlemektedir. Aynı zamanda ishali önler ve bağırsak bozuklarını yok eder.

3- Ağrıları geçirici özelliği vardır.

Sinir uçlarında uyarı alabilen özelleşmiş hücreleri etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu tespit edilmiştir. Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya sebep olan iltihaplanmaları azalttığı gözlemlenmiştir.

Artrit (eklem yangısı) üzerinde olumlu etki oluşturduğu, yapılan araştırmalarda ayakta diz ağrısını hafiflettiği ve osteoartritte etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Zencefil, kadınların regl döneminde meydana gelen ağrılarını hafifletmeye yardımcıdır. Yapılan araştırmalar da bu sonucu doğrular niteliktedir. Zencefilin bu etkisini tespit etmek için yapılan bir araştırmada 150 kadına regl döneminin ilk 3 gününde 1 gram zencefil verildi. Çıkan sonuç ağrı kesici ilaçların etkisi karşılaştırıldığı zaman aynı etkiyi gösterdiği saptanmıştır.Bu sebeple doğal bir ilaç olan zencefilin regl döneminde kullanılması önerilir.

Genellikle sporcularda spazm ve kramp şeklinde oluşan kas ağrılarına iyi gelir. Bunun için günde 2 gram zencefil tüketilmesinin bu sorunu azalttığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

4- Zencefil kalbe ve solunum yollarına iyi gelir.

Zencefili düzenli tüketildiğinde kalp krizi ve inme riskini azalttığı gözlemlenmiştir. LDL kolesterol azaltıcı özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda zencefil nefes darlığını olumlu yönde etkiler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

5- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Zencefil, vücut ısısını attırdığı için özellikle kış aylarında kullanıldığında, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sizi grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korumaktadır. Bu tür rahatsızlıkları atlatmak için terlemek gerektiğinden, zencefilin vücut ısısını arttırması hastalıkları atlatmanıza yardımcı olacaktır.

6- Kanserle savaşır.

Kanser vücuttaki serbest radikaller sebebiyle meydana gelir. Serbest radikallerin oluşumunu da antioksidanlar düzenlemektedir. Zencefil, içerdiği gingerol maddesiyle kanserle savaşır. En önemli etkisini kolon kanserinde gösteren zencefil, ayrıca pankreas, meme ve yumurtalık kanserinde etkili olduğu anlaşılmıştır.

7- Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Yapılan bir araştırmada 45 gün boyunca deneklere günde 3 gram zencefil verilerek, kolesterol seviyelerinde önemli düşüşler olduğu görülmüştür. Kolesterol düşürücü ilaçlar yerine doğal bir ilaç olan zencefilin tüketilmesi sağlık açısından daha yararlı olacaktır.

8- Zencefil, enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Zencefil bağışıklık sistemi dostu olarak enfeksiyonlara karşı savaşır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitki olduğu ispatlanmıştır. Antiseptik etkisiyle mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine iyi gelmektedir.

9-Alzheimer oluşumunu azaltır.

Yapılan araştırmalarda zencefilin içinde bulunan antioksidanlar ve biyoaktif bileşenler sebebiyle beyinde meydana gelebilecek inflamasyonları en aza indirdiği ve böylece Alzheimer gibi sorunların oluşumunu azalttığı anlaşılmıştır. Düzenli zencefil kullanımı, beyin fonksiyonlarının canlı kalmasını sağlar. Bu sayede ileride karşılaşılabilecek Alzheimer hastalığı riski azaltılabilir.

10- Saç bakımı için zencefil kullanılabilir.

Saçların köklerini güçlendirerek parlak görünmesine yardımcı olan zencefil, kepek oluşumunu da engeller. Bunu yapabilmek için zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı zencefili karıştırmanız ve bu karışımı saç diplerinize uygulamanız gerekmektedir. 30 dakika sonra saçlarınızı durulayarak güçlü saçlara kavuşun.

11- Zencefilin afrodizyak etkisi bulunmaktadır.

Vücut ısısını yükselten zencefil, kalp atış hızını arttırır. Böylece cinsel ilişki sırasında sinirlerinizin duyarlılığını çoğaltır. Üreme organları için yararlı olan zencefil, doğurganlık oranını da artırdığı bilinmektedir.

12- Zencefil kürü selülite karşı bir çözümdür.

Zencefil metabolizmayı hızlandırdığı için selülite karşı çözümdür. Bunun için 17 gram zencefil suyu ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefili karıştırarak, o karışıma 1 - 1.5 bardak deniz tuzu eklemek ve selülitli bölgeye uygulayarak süngerle ovmanız gerekmektedir.

13- Bunlardan farklı olarak zencefil, B3, B6, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum mineralleri; lizin, treonin, triptofan, valin ve fenilanin gibi amino asitleri içermektedir.

14- Kanın norma dolaşımının korunmasına yardımcı olur. İçerisindeki krom, çinko ve magnezyum sayesinde aşırı terleme, ateş ve titremeyi engellemektedir.

15- Antienflamatuar etkisiyle ağrı ve iltihaplar üzerinde azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

16- Antibakteriyel özelliğiyle mikropları öldürmeye yarar.

17- Düşük glisemik dizilimi sebebiyle kan şekerini ve insülin seviyesini dengeleyerek, insülin direncini düşürmektedir. Şeker hastalarının zencefili günlük öğünlerinin arasına katmaları önerilmektedir.

ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

Zencefilin faydalarını öğrenmekle birlikte aynı zamanda nasıl kullanmamız, nasıl tüketmememiz ve ne miktarda almamız gerektiğini de bilmemiz gerekmektedir. Zencefilin birden fazla şekli bulunmaktadır. Toz haline getirilmiş olanı ise en sık kullanılan şeklidir. Fakat günde 2 gramı geçmeyecek şekilde kullanılması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Toz zencefilin dışında çiğ kök zencefili, rendeleyerek yemeklerimizin içine veya birçok tarifte kullanabilirsiniz. Diğer meyve sularının içine katılmış olan zencefil suyu da bir diğer kullanım şeklidir. Zencefil yağı ise günlük nemlendirici krem olarak kullanıldığı gibi masajlarda ve özellikle soğuk havalarda ısınmak için uygulayabilirsiniz. Zencefil, acı tadı nedeniyle genellikle balla daha rahat bir şekilde tüketilmektedir.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Öksürük kesici olarak kullanabileceğimiz zencefil çayının faydaları arasında yağ oranı dengelemesi, kas yorgunluğuna iyi gelmesi, sakinleştirici özelliği, mide bulantısı, sindirim sorunlarına faydası ve kanser hücrelerine karşı savaştığı sayılabilir. Zencefil çayının birçok alternatif çeşitleri bulunmaktadır.

Zencefil çayı yapımında kullanacağımız zencefilin miktarı, bir diş sarımsak ya da çay kaşığı büyüklüğünde olmalıdır. Bu işlemden önce zencefilin ince dış kabuğunu soymanız gerekmektedir.

Zencefil - bal çayında oranlar; bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı zencefil ve bir bardak sudur. Hazırlanan karışımı 10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Bu karışımı öksürük giderici olarak tüketebilirsiniz.

Zencefil - limon çayında ise yarım limon suyu ve bir çay kaşığı zencefil, bir su bardağı su eklenerek yine 10 dakika kaynatılır. Sabahları bu çayı tüketmek, kış hastalıklarına karşı iyi bir önlem olacağı gibi güne dinç başlamanızı da sağlar.

Zencefil - tarçın - ananas – limondan oluşan çay. Bu karışım, yağ yakımını hızlandırıcı özelliği sebebiyle kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilir. Bu çayın hazırlığında 500 ml su, 1 dilim ananas, 1 çubuk tarçın, 1 çay kaşığı zencefil ve yarım limon yeterlidir. Karışım 20 dakika kaynatılıp dinlendirildikten sonra tüketime hazır hale gelir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bağışıklığınızı kuvvetlendirecek başka bir tarifte istediğiniz miktarda taze zencefili bir kavanoza rendeleyin. Üzerine bal ve limon suyu ekleyerek buzdolabında dinlendirin. Gün içinde 1 – 2 bardak ılık suya ekleyerek içebilirsiniz.

ZENCEFİL NASIL, NE ORANDA TÜKETİLMELİ?