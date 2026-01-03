Haberler

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Güncelleme:
TikTok'ta canlı yayın yapan Zeynep Zer'in, demans hastası annesini yayında tutup "pizza" ve "fatura" gerekçesiyle takipçilerden jeton istedi. Görüntülerin yayılmasının ardından ihbarlar üzerine polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri eve giderek inceleme yaptı; Zer hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Zeynep Zer adlı kadın, demans hastası annesi Efruz Zer'i TikTok canlı yayınlarında kullanarak takipçilerinden jeton talep etti.
  • Polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine canlı yayın sırasında eve giderek inceleme yaptı.
  • Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı ve kendisi daha sonra yayın açarak şikayet edenlere hakaret etti.

İstanbul'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Zeynep Zer isimli kadın, iddiaya göre demans hastası annesi Efruz Zer'i (55) yayınlara çıkararak takipçilerinden jeton talep etti. Kadının, annesine pizza alacağını ve elektrik faturası için paraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek yayın üzerinden para topladı.

İHBARLAR ÜZERİNE POLİS VE SOSYAL HİZMET EKİPLERİ EVE GİTTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarların ardından polis ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri canlı yayın sırasında eve giderek inceleme yaptı.

"1 AYDIR AYNI KIYAFETLE YAYINA ÇIKARILDI" İDDİASI

İddialara göre, demans hastası olduğu belirtilen Efruz Zer'in uzun süre ayakta ve bitkin halde yayında tutulduğu, yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle yayınlara çıkarıldığı ve beslenme ile temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yeterince özen gösterilmediği ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYADA "YAŞLI İSTİSMARI" TARTIŞMASI

Olay, sosyal medyada "yaşlı istismarı" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı, yaşlı kadının can güvenliği açısından risk olabileceğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, YAYINLAR SÜRDÜ

Yapılan ihbarlar sonrası Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Zer; daha sonra yeniden yayın açarak kendisini şikayet edenlere hakaret etti.

500

