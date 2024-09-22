Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, sosyal medyada isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Proje Çocuk" ve "Siyasi kalpazan" ifadelerini kullanmasıyla ilgili "Bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir" açıklamasını yaptı. Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir?

YÜKSEL ARSLAN KİMDİR?

Doğum: 1963 ( yaşında)

Yüksel Arslan (d. 28 Eylül 1963, Beypazarı, Ankara). Türk siyasetçi ve bürokrat. TBMM 28. dönem İYİ Parti Ankara milletvekilidir. 21 Aralık 2023 tarihinde partisinden istifa etmiştir.

YÜKSEL ARSLAN TWEET OLAYI NEDİR?

Yüksel Arslan (d. 28 Eylül 1963, Beypazarı, Ankara). Türk siyasetçi ve bürokrat. TBMM 28. dönem İYİ Parti Ankara milletvekilidir. 21 Aralık 2023 tarihinde partisinden istifa etmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, sosyal medyada isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Proje Çocuk" ve "Siyasi kalpazan" ifadelerini kullanmasıyla ilgili "Bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir" açıklamasını yaptı.