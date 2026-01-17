Haberler

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da babaları Youtuber Sergen Altunbaş tarafından silahla vurularak öldürülen Ada ve Mert Altunbaş'ın cansız bedenleri yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken anne, evlatlarının tabutunu "Onları kimseye bırakmam" diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı. Öte yandan babanın farklı bir mezarlığa gömüleceği öğrenildi.

  • Adana'da Sergen Altunbaş, 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert'i tabancayla vurarak öldürdü.
  • Ada ve Mert Altunbaş'ın cenazeleri Adana'nın Seyhan ilçesindeki Karayusuflu mezarlığına defnedildi.
  • Sergen Altunbaş'ın cenazesi Adana'nın Hadırlı Mezarlığı'na defnedilecek.

Adana'da YouTube'da paylaştığı vize danışmanlığı videolarıyla bilinen babaları Sergen Altunbaş tarafından öldürülen iki kardeş, bugün son yolculuklarına uğurlandı.

EŞİYLE TARTIŞTI, ÇOCUKLARINI KATLETTİ

Olay, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, YouTube'da vize danışmanlığı videoları çeken Sergen Altunbaş (34) ile 5 yıl önce boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası Gizem Deniz evi terk etti. Gizem Deniz'in eve gelmemesi üzerine cinnet geçiren Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Altunbaş aynı tabanca ile kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan otopsinin ardından Ada ve Mert kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından alındı. Kardeşlerin cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze sırasında anne Gizem Deniz'in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Ada ve Mert Altunbaş'ın akrabaları da tabut başında uzun süre ağladı. Anne Gizem Deniz ise evlatlarının tabutunu 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

BABALARI FARKLI MEZARLIĞA DEFNEDİLECEK

Öte yandan, evlatlarını öldürüp canına kıyan Sergen Altunbaş'ın cenazesinin ise öğle namazını müteakip Hadırlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakkı Söyler:

İlk fotoğrafta yüzleri açık olan çocukların ikinci fotoğraftaki yüzleri neden kapatılmış?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı