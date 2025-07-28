"2025 YKS tercih ekranı açıldı mı?" sorusu da tercih sürecinin başlamasıyla gündeme geldi. Adaylar, YKS tercih ekranının açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 YKS tercih ekranı açıldı mı? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ösym tarafından verilen resmi cevaba göre; tercih işlemleri 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlamış olup, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Adaylar tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

2025 YKS TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

YKS tercih ekranı 30 Temmuz 00:00 itibarıyla adayların erişimine açılacak. Tercih ekranı üzerinden adaylar en fazla 24 tercih hakkı ile üniversite ve bölüm seçimlerini sisteme girebilecek.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 üniversite kontenjanları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Adaylar tercihlerini 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapacak. Ancak tercih süreci başlamadan önce ÖSYM'nin yayımlayacağı 2025- YKS tercih kılavuzu, kontenjanlara dair tüm detayları içerecek.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025-YKS tercih kılavuzunun 30 Temmuz'a kadar yayımlanması bekleniyor. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda asıl kılavuz öncesi "Ön bilgilendirme kılavuzu" yayınladı. Bu sene de bilgilendirme amaçlı kılavuzun yayınlanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.