ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. İşte, YKS başarı mesajları 2024? Sınava gireceklere başarı mesajları!

YKS NE ZAMAN?

YKS, 8 ve 9 Haziran 2024 günleri gerçekleşecek.

2024 TYT 8 Haziran 2024 Cumartesi günü,

2024 AYT ve 2024 YDT ise 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır

2024 YKS 1. OTURUM TYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 8 Haziran 2024

Sınav Günü: Cumartesi

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 165 dk

2024 YKS 2. OTURUM AYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dk

2024 YKS 3. OTURUM YDT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 15:45

Sınav Süresi: 120 dk

SINAVA GİRECEKLERE BAŞARI MESAJLARI!

Üniversite sınavında başarılar! Azim ve çalışmanın meyvelerini toplayacağınıza inanıyorum.

Bugünün zorlukları, yarının başarılarının temelini oluşturuyor. Sınavınızda başarılar dilerim!

Sınav stresi bir anlık, başarı ise kalıcıdır. Siz de başarıya ulaşacak güçtesiniz. Hepinize başarılar!

Her soru, bir adım daha yaklaştığınızı gösterir. Sınavda adım adım ilerleyin ve başarıya ulaşın!

Zorlu bir yolculuğun sonunda sizleri başarı bekliyor. Hepinize sınavda başarılar!

Sınavda göstereceğiniz azim ve kararlılık, gelecekteki başarınızın temelini oluşturacak. Hepinize başarılar!

Sınavda sadece soruları değil, kendi potansiyelinizi de cevaplayacaksınız. Her birinize başarılar!

Unutmayın ki sınavda önemli olan sadece doğru cevaplar değil, doğru olanı yapabilmektir. Başarılar!

Sınavda karşılaşacağınız her soru, size daha da güç katacak. Hepinizin başarılı olacağına inanıyorum!

Sınavda sakin olun, odaklanın ve en iyisini yapın. Başarılar dilerim!

Başarının anahtarı, inancınızın gücünde yatar. Sınavda inanarak ve güvenerek ilerleyin, başarı sizinle olsun!

Zorluklarla dolu bir sınavda bile umut ve kararlılıkla ilerleyin. Hepinize başarılar!

Sınavda her biriniz kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz, ancak sonuçta hepinizin başarılı olacağına inanıyorum!

Sınavda sadece bilginizi değil, aynı zamanda kendinize duyduğunuz güveni de test edeceksiniz. Hepinize güçlü bir inanç ve başarılar dilerim!

Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. YKS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle. Umarım her şey gönlünce olur. Bol şanslar.

Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız.

Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar. Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar...

Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar...

Sınavda sakin kalmak ve soğukkanlılıkla soruları çözmek, başarının anahtarıdır. Hepinize başarılar!

Sınavda her soru, size daha da yaklaştıracağı başarıya bir adımdır. Hepinize başarılar dilerim!

Hayallerinden vazgeçmediğin, zorluklar karşısında pes etmediğin, daha iyisini elde etmek için tutkunu yitirmediğin başarı hikayeni yazman için yanındayım. Başarılır…

Genç arkadaşlarım, özveriyle çalıştınız, hayallerinize ulaşmaya hazırsınız. İki gün sürecek sınav maratonunda ipi göğüsleyeceğinize gönülden inanıyorum. Dualarımız ve başarı dileklerimiz sizinle...

"Başarı; bir yolculuktur, bir varış noktası değil."

Hayatlarında yeni bir başlangıca adım atmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar dileriz.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, cumartesi ve pazar günleri YKS sınavına girip ter dökecekler. Her birinize ayrı ayrı üstün başarılar diliyorum. Allah sizlere zihin açıklığı ve üstün başarı nasip etsin.

Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise "başaracağım diye başlayarak sonunda "başardım" diyenindir.

Sevgili Gençler, #YKS2023'de hayallerinize ve hedeflerinize ulaşacak bir sonuç almanız temennisiyle, hepinize Rabbimden zihin açıklığı ve başarı diliyorum.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek kıymetli evlatlarımıza zihin açıklığı ve üstün başarı diliyoruz. Ülkemizin en değerli serveti olan siz gençlerimize güveniyor ve çok seviyoruz. Hayallerinizin peşinden cesaretle gitmenizi diliyoruz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Başarı ve mutluluk her daim sizinle olsun. Kaleminiz yanlış seçeneğe uğramasın!

Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar.

-YKS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.

-Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar

-Yeni başarılara imza atman temennisi ile YKS sınavında başarılar.

-Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.

Gençlerimiz önemli bir maratonun finaline geldiler. Başarılar Çocuklar Siz bizim geleceğimizsiniz ve size çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Yarınki YKS'nin istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.

Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar.

Sevgili arkadaşım, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan da dert etmezsin.

-Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme... Başarı ben başaracağım diyenlerindir.

-Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.

-Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. YKS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar...

"Başarı, en yükseğe tırmanırken düşmemeyi, en altta olduğunda pes etmemeyi gerektirir." - Winston Churchill

"Başarı, elde edilmiş bir sonuç değil, bir süreçtir." - Zig Ziglar

"Başarı, istediklerini yapma yeteneğinde saklıdır." - John C. Maxwell

"Başarı, engellerle karşılaştığında durmak yerine ileriye adım atmaktır." - Unknown

"Başarı, hayal etmekten çok, inanmak ve çabalamaktır." - Unknown

"Başarı, düşmekten vazgeçmeyi değil, her seferinde kalkmayı öğrenmeyi gerektirir." - Unknown

"Başarı, her gün biraz daha iyi olmakla ilgilidir." - Unknown

"Başarı, cesaret gerektirir. Korkmadan hedeflerinize ilerleyin." - Unknown

"Başarı, bir yolculuktur. Yolda zorluklarla karşılaşacaksınız, ama asla vazgeçmeyin." - Unknown

"Başarı, inançla başlar ve çalışmayla devam eder." - Unknown

"Başarı, ısrarla başarısızlığa katlanabilmektir." - Unknown

"Başarı, ufak adımların sürekli tekrarıdır." - Unknown

"Başarı, güçlü bir başlangıç ve bitmeyen bir azim gerektirir." - Unknown

"Başarı, her zaman istemekle başlar, çalışmayla devam eder." - J.C. Watts

"Başarı, imkansızı başarmaktır. Zor olanı yaparken sürekli bir denge kurmaktır." - George Herbert

Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır...

YKS'nin istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.

Kim korkar YKS'den. Çalışmak bizden yardım Rabbimizden inşallah. Her ne olursa olsun, hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.

Sınavda istediğin başarıyı elde etmeni dilerim.

Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.

İstemek başarmak demektir. YKS sınavı geliyor ve kazanmayı çok istiyoruz. Başarı bizimle olacaktır inşallah.

Sevgili torunum, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan de dert etmezsin.

Gençlerimiz önemli bir maratonun finaline geldiler. Başarılar Çocuklar Siz bizim geleceğimizsiniz ve size çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.

YKS sınavının sana engel değil basamak olması dileklerimle. Başarılar yavrum.

Sevgili kardeşim, YKS için başarı seninle, gecen hayırlı olsun inşallah.

Sınavda göstereceğiniz performans sadece bir test değil, aynı zamanda bir öğrenme deneyimidir. Başarılar!

Sınavda her bir soru, sizin ne kadar hazır olduğunuzu gösterir. Hepinize başarılar dilerim!

Sınavda sadece bilgi değil, aynı zamanda strateji de önemlidir. Hepinize stratejik düşünme ve başarılar dilerim!

Sınavda göstereceğiniz azim ve kararlılık, başarıya giden yolda size rehberlik edecektir. Hepinize başarılar!

Sınavda sakin olun, kendinize güvenin ve en iyisini yapın. Başarılar!

Sınavda her birinizin kendine özgü bir başarı hikayesi yazacağına inanıyorum. Hepinize başarılar!

Sınavda her soru, sizin ne kadar güçlü olduğunuzu gösterir. Hepinize başarılar dilerim!

Sınavda sadece bilgi değil, aynı zamanda yetenek de önemlidir. Hepinize yetenek dolu bir sınav ve başarılar dilerim!

Sınavda her birinize sadece başarılar değil, aynı zamanda iç huzur ve dinginlik dilerim!

Sınavda kendinize olan güveniniz, başarınızın anahtarıdır. Hepinize bol şans ve başarılar dilerim!

Sınavda her biriniz kendi potansiyelinizi keşfedeceksiniz. Hepinize bu keşif yolculuğunda başarılar!

Sınavda karşınıza çıkacak her zorluk, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkaracaktır. Başarılar!

Sınavda her birinizin kendi yolculuğunuza odaklanmanızı ve en iyisini yapmanızı dilerim. Başarılar!

Her sınav yeni bir başlangıçtır. YKS'de başarılar...

Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar.

Yeni başarılara imza atman temennisi ile YKS sınavında başarılar.

Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.

Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme... Başarı ben, başaracağım diyenlerindir.

Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.

Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. YKS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar...

Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.

Bitmişse konular, kolaydır sorular. YKS'de başarılar.

Üniversite adaylarına içten bir başarılar diliyorum. Her şey umduğunuz gibi olsun.

Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. YKS'de başarılar.