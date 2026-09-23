Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandı

Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da yapay zekayla oluşturduğu fotoğrafları kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilişkili olduğu izlenimi yarattığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, 'nüfuz ticareti' ve 'gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma' suçlarından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Ç. isimli şüphelinin WhatsApp uygulamasının durum kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını yerleştirdiği tespit edildi.
İKİ AYRI SUÇLAMA İLE TUTUKLANDI
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğuna ve bu kişiler nezdinde hatırının sayıldığına yönelik izlenim oluşturarak, 'nüfuz ticareti' ve 'halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma' suçlarını işlediği belirlenen zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı.
Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.
4 AYRI SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Daha önce 4 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen Mehmet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.