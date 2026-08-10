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Yeni Parti'nin "Çerçeve Yasa" teklifi için oy tercihi belli oldu

Yeni Parti'nin 'Çerçeve Yasa' teklifi için oy tercihi belli oldu Haber Videosunu İzle
Yeni Parti'nin 'Çerçeve Yasa' teklifi için oy tercihi belli oldu
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Çerçeve Yasa teklifinin görüşmeleri bugün başladı. Yasa teklifine 'evet' mi yoksa 'hayır' mı diyeceği merak edilen Yeni Parti, kapalı oturumda kararını verdi. Yapılan görüşmelerde grup olarak oy kullanılmaması, tüm milletvekillerinin kendi iradeleriyle 'evet' ya da 'hayır' oyu vermeleri kararlaştırıldı.

  • Yeni Parti, Çerçeve Yasa teklifinde grup şeklinde oy kullanmama kararı aldı; 91 milletvekili kendi iradesiyle 'evet' ya da 'hayır' oyu verecek.
  • Parti, Çerçeve Yasa konusunda herhangi bir tutum beyan etmeyecek.
  • Alınan kararın Genel Kurul'da Genel Başkan Özgür Özel tarafından açıklanması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Meclis Başkanı Celal Adan başkanlığında başladı.

Çerçeve Yasa teklifi, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

YENİ PARTİ'NİN OYU HANGİ YÖNDE OLACAK?

Ak Parti, MHP ve DEM Parti grubunun öncülüğünde Meclis'e sunulan düzenlemeye İYİ Parti "hayır" oyu verecek. Yeni Parti'nin ise nasıl yanıt vereceği merak ediliyordu. 

Bugün Özgür Özel liderliğinde toplanan Yeni Parti grubu, kapalı şekilde gerçekleştirdiği toplantıda Çerçeve Yasa'ya yönelik nihai kararını verdi.

HERHANGİ BİR TUTUM BELİRTİLMEYECEK

Sözcü'nün haberine göre, alınan karar sonucunda, Meclis'e sunulacak düzenlemenin eksikliklerine dikkat çekilirken, grup şeklinde oy kullanılmaması kararlaştırıldı. 91 Yeni Partili milletvekili, Çerçeve Yasa kapsamında kendi iradeleri ile 'evet' ya da 'hayır' oyu kullanacak. Parti, bu konuda herhangi bir tutum beyan etmeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAYACAK

Yeni Parti kapalı grup toplantısında alınan kararın ,Genel Başkan Özgür Özel tarafından Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal Özgür başkan doğru karar vermiş, vekiller gereğini yapacaktır, helal!

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Haber YorumlarıRevolver:

Yeni partide ipotekli iradeler yoktur

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Haber YorumlarıAhmet bal:

hepisi ipotekli

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Haber YorumlarıFatih :

iyide doğru karar hangisi? ne demek herkes kendi iradesi ile verecek? yarısı evet diğer yarısı hayır verse ne olacak? özgür özel ne verecek? partinin bir görüşü, duruşu yok yani.

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Haber YorumlarıErkan Polat:

cambaz ip CIKMIS ???? özgür ıradeymıs nıye bu zamana kadar hıc bısey ozgur ıradeylyle yapmadınız yenimi aklına geldi tapıcakalşar tepki almamak ıcın yermiş ısınız gocunur MANEVRA????????

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