Yeni İçişleri Bakanı kim olacak?

Yeni içişleri bakanı kim olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarına yaptığı son açıklamalar, hükümet içinde olası bir Kabine değişikliğine işaret etti. Erdoğan, "Yeni süreçte Kabinede bazı değişiklikler olabilir" diyerek, bu olasılığı açık bıraktı. Peki, İçişleri Bakanı değişecek mi, değişti mi? Detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Son günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu yönündeki iddialar, siyasetin ve kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Hükümet kanadından bu iddialarla ilgili henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Ali Yerlikaya'nın istifasına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yerlikaya, görevine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kabinede bazı değişiklikler olabilir" sözleri, bu süreçte başka bakanlıkların da etkileneceğine dair bir ipucu veriyor. Daha önceki Kabine değişikliklerinde olduğu gibi, görevden ayrılan ya da görevden alınan bakanların istifalarıyla ilgili resmi açıklamalar, bu tip durumlarda genellikle Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından geliyor.

İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİŞECEK Mİ?

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, merak edilen bakanlıklar arasında İçişleri Bakanı'nın değişip değişmeyeceği sorusu akıllarda yer etti. Kabine'deki potansiyel değişiklikler sadece İçişleri Bakanı ile sınırlı kalmayabilir. İçişleri Bakanı'nın değişeceği söylentileri, Ankara kulislerinde hızla yayılmaya devam ediyor.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da istifa ettiği söylentileri kısa sürede doğrulanmış, yerine başka bir ismin atanması süreci başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı, özellikle Türkiye'de iç güvenlik, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında kilit bir rol üstleniyor. Bu nedenle bu pozisyonda yapılacak olası bir değişiklik, sadece siyasi değil, toplumsal olarak da önemli yankı uyandırıyor.

Ayrıca, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ali Yerlikaya'yı hedef alan açıklamaları da bu süreçte dikkat çekici bir başka unsur oldu. Davutoğlu, Yerlikaya'yı eleştirerek, güvenlik konusundaki bazı başarısızlıklara vurgu yaptı.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI KİM OLACAK?

Yerlikaya'nın istifası veya görevden alınması durumunda, yeni İçişleri Bakanı'nın kim olacağı büyük bir merak konusu. Şu an için Ankara kulislerinde çeşitli isimler konuşulsa da, öne çıkan net bir isim yok. Bazı kaynaklar, daha önceki Kabine görevlerinde yer alan isimlerin yeniden değerlendirilebileceğini öne sürüyor.