Yasemin Sakallıoğlu kaç yaşında? Yasemin Sakallıoğlu kimdir, nereli? sorularına yanıt aranıyor. Yayınladığı komik videolarla adını duyurduktan sonra Zengo ve Mutluyuz filmlerinden başrol oynayarak adından söz ettiren Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Yasemin Sakallıoğlu kaç yaşında?

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bebekken Rize'ye gönderildi ve altı yaşına kadar orada yaşadı. Daha sonra tekrar İstanbul'a geri döndü. Lise eğitimini tamamladıktan sonra bankacılık sektöründe çalışmaya başladı. Konservatuvar eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla tanınmaya başladı ve kısa sürede fenomen haline geldi. Bu dikkat çeken yeteneği sayesinde, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ayrıca, Şahan Gökbakar'ın önderliğinde Zengo adlı ilk sinema filminde yer aldı. Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde evlendi.