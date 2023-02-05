Yarıyıl tatili (sömestr) uzayacak mı ve Pazartesi günü okullar açılıyor mu soruları araştırılıyor. 2023 ikinci dönem okullar ne zaman açılacağı ve 15 tatil ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yarıyıl tatili (sömestr) uzayacak mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak?

Ülke genelinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Hangi ilde okullar açılıyor merak ediliyor. Yarıyıl tatili (sömestr) uzayacak mı ve Pazartesi günü okullar açılıyor mu soruları gündeme geliyor. İkinci dönem okullar ne zaman açılacak ve 15 tatil ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Yarıyıl tatili (sömestr) uzayacak mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) UZAYACAK MI?

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı birçok şehirde etkisini artırırken, kar tatili haberleri de art arda gelmeye başladı. 10 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Şubat ayıyla birlikte yurt genelindeki hava sıcaklıkları hissedilir oranda düşerken, kar yağışının etkisini iyiden iyiye artırdığı birçok ilden kar tatili haberleri gelmeye başladı.

İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem için okullarda ders zili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü çalması planlanıyordu ancak yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde okulların açılacağı tarih ertelendi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TATİL EDİLEN OKULLAR

BİTLİS

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti. Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı. Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Açıklamada, "Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

DİYARBAKIR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır kent genelinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler, Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi (Yarın) eğitim öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinlidir" ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" açıklamasını yaptı.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi. Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUĞLA

Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SİİRT

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisinin sürdüğü ve ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.