Haberler

Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti

Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Güncelleme:
Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez geldi. 24 Şubat'ta gelen ve Nazlı zannedilen leyleğin, göle açılan Yılmaz'ın kayığına konması ile Yaren olduğu anlaşılırken, o anlar yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi

  • Yaren Leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyüne 15. kez geldi.
  • Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın hikayesi, 2019'da çekilen bir belgeselle Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.
  • Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin yuvasının www.yarenleylek.com sitesinden 7 gün 24 saat canlı izlenebilmesini sağladı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. 24 Şubat'ta sabah saatlerinde köye gelip yuvaya konan, daha sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülenen ve Yaren'in eşi Nazlı olduğu düşünülen leyleğin Yaren olduğu anlaşıldı.

MEĞER OYMUŞ

Nazlı zannedilen leylek, bu sabah göle açılan Yılmaz'ın kayığına konunca Yaren olduğu ortaya çıktı. O anlar, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

"ANLADIK Kİ GELEN YAREN'MİŞ"

Alper Tüydeş, köye gelen leyleğin Nazlı değil, Yaren olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Tüydeş, paylaşımında, "Yeniden hoş geldin Yaren. Günlerdir Adem Amca ile birlikte "Acaba görür müyüz?" diye güneye uzun uzun bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş; biz tanıyamamışız. İlk iki gün çatıda ve bahçede uzak ve çekingen durunca geleni eşi sandık. Hava şartları nedeniyle göle de açılamamıştık. Dün Adem Amca'nın kapısının önünde beklemeye başlayınca içimize bir şüphe düştü. Bu sabah buz gibi havaya rağmen şansımızı yeniden denedik… Ve anladık ki gelen Yaren'miş! Merak edenlere, soranlara, bir kuşla baharı bekleyenlere müjdeler olsun. Buluşma 15. yılda da gerçekleşti" dedi.

ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor.

Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.

Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor.

Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı.

Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

BU hikayenin sonu çok hüzünlü olacak biliyorsunuz demi :(

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

15 yıl bazen insan oğlu 1 leylek kadar olamıyor. İnsanın insana 1 gün tahammülü kalmamış 1 zamanda yaşıyoruz. Keyfini çıkar Adem Bey!!!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

