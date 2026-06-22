Yandex Go, Türkiye'nin mobilite pazarına 100 milyon dolar yatırım taahhüdüyle İstanbul'da hizmete başladı

Teknoloji şirketi Yandex Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Yandex Go, Türkiye’deki faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana gerçekleştirdiği en büyük tek şehir lansmanıyla İstanbul'da resmen hizmet vermeye başladı. Ayrıca Yandex Go, Türkiye genelindeki mobilite operasyonlarını geliştirmek amacıyla 100 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Yandex Go, Avrupa'nın en karmaşık şehir içi ulaşım ağlarından birine sahip olan İstanbul'da yaşayan yaklaşık 16 milyon kişiyi yapay zekâ destekli araç çağırma hizmetiyle buluşturuyor. Kullanıcılar, hizmetin ilk günden itibaren Ekonomi ve Konfor hizmet seçeneklerinden yararlanabilirken, önümüzdeki dönemde yeni hizmet seçeneklerinin de kullanıma sunulması planlanıyor. Lisanslı taksi şoförleriyle çalışan Yandex Go, sürücülerin boş kilometrelerini azaltmalarına, gelirlerini daha verimli yönetmelerine ve günlük yolculuk taleplerini daha etkin şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor.

Bu açıklama, Yandex Go'nun Türkiye'deki büyüme stratejisinde önemli bir adımdır. Halihazırda İzmir, Antalya, Ankara, Mersin ve Adana olmak üzere 5 şehirde hizmet veren servis, yapay zekâ destekli rota planlama ve araç yönlendirme sistemiyle şehir içi ulaşımın daha verimli işlemesine somut katkılar sağlıyor.

İSTANBUL: AKILLI ROTA PLANLAMASININ EN FAZLA FAYDA SAĞLADIĞI ŞEHİR

Yandex AI’nin navigasyon sistemi kullanılarak İstanbul'da gerçekleştirilen 129 binden fazla yolculuğa dayanan analizlere göre, akıllı rota planlaması yolculuk sürelerini sefer başına ortalama %7,07 oranında azaltıyor. Bu oran, bugüne kadar Türkiye'deki tüm şehirler arasında kaydedilen en yüksek verimlilik seviyesi oldu. Bu sonuç, gerçek zamanlı makine öğrenimi ile oluşturulan rota optimizasyonun daha yüksek fayda sağladığı İstanbul'un yoğun ve karmaşık trafik akışını da ortaya koyuyor.

Türkiye genelinde bir yıl içinde gerçekleştirilen milyonlarca yolculuğun analizine göre, Yandex Go'nun yapay zekâ destekli rota optimizasyonu ve araç yönlendirme sistemi, yolculara toplamda 254.000 saatin üzerinde zaman tasarrufu sağladı. Bu süre yaklaşık 29 yıla denk geliyor. İstanbul'un da hizmet ağına katılmasıyla birlikte, bu zaman tasarrufunun ülke genelinde iki kattan fazla artması bekleniyor. Yandex Go'nun akıllı araç yönlendirme sistemi sayesinde, şu an hizmet verilen tüm şehirlerde araçların ortalama tahmini varış süresi 3 dakikanın altına kadar düşüyor.

Yandex Go, rota planlama ve araç yönlendirme sistemi, canlı trafik verileri, geçmiş yolculuk kayıtları, trafik yoğunluğu tahminleri ve yol ağının özelliklerini milisaniyeler içinde analiz ederek yolculuğun en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak tahmini rotayı belirliyor ve buna göre yolcuyu en yakın lisanslı taksi sürücüsüyle eşleştiriyor. Sistemin kendi kendine öğrenen mimarisi ise tahmin edilen ve gerçekleşen varış sürelerini sürekli karşılaştırarak kendini sürekli geliştiriyor.

Yandex Go'nun taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yatırım, şirketin Türkiye mobilite pazarındaki uzun vadeli stratejik konumunu da yansıtıyor. Yatırım; teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması, sürücü ağının geliştirilmesi, yolculara yönelik kampanya ve avantajların desteklenmesi ile ürün kategorileri ve coğrafi erişimin genişletilmesi alanlarında kullanılacak. Türkiye'nin en büyük ekonomi merkezi İstanbul ise Yandex Go'nun bir sonraki büyüme döneminin odağında yer alacak ve bu yatırım planının da en önemli merkezi olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, “Türkiye'de milyonlarca kişi, bilgiye ulaşmaktan adres bulmaya, rota planlamaktan günlük kararlarını vermeye kadar pek çok ihtiyacını karşılamak için yapay zekâ destekli araçlar da dâhil olmak üzere Yandex hizmetlerinden düzenli olarak yararlanıyor. Yandex Go'nun artık İstanbul'un günlük ulaşımının bir parçası olmasından ve insanların şehir içinde daha akıllı ve daha kesintisiz bir ulaşım deneyimi yaşamasına katkı sağlamasından büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'ye olan bağlılığımız ciddi ve uzun vadelidir. Mobilite hizmetimizin geliştirilmesi için yapacağımız 100 milyon dolarlık yatırımımız da bunun açık bir göstergesidir” dedi.

GÜVENLİK ODAKLI HİZMET ALTYAPISI

Yandex Go’nun İstanbul’daki hizmet lansmanı, yolcuların ve taksi sürücülerinin yolculuğun her aşamasında güvenliğini destekleyen kapsamlı bir güvenlik altyapısıyla hayata geçirildi. Bu altyapı; yolculuk öncesi doğrulama, yolculuk sırasında izleme ve yolculuk sonrası değerlendirme mekanizmalarını kapsıyor. Tüm güvenlik özelliklerine uygulama üzerinden doğrudan erişilebiliyor ve ek bir arayüz kullanılmasını gerektirmiyor.

Yeni kullanıma sunulan Güvenlik Merkezi, platformun sunduğu tüm güvenlik araçlarını tek bir noktada bir araya getiriyor. Bu merkezde, kullanıcıların güvenlik seviyelerini artırmak için tamamlamaları önerilen adımların yer aldığı bir kontrol listesi bulunuyor. Söz konusu adımlar arasında kişisel bilgilerin doldurulması, güvenilir kişilerin eklenmesi, kimlik doğrulaması amacıyla selfie yüklenmesi ve e-posta bilgilerinin güncellenmesi yer alıyor.

Yandex Go’nun güvenlik altyapısının tüm bileşenleri, İstanbul’daki kullanıcıların hizmete erişmeye başladığı ilk günden itibaren kullanıma sunuluyor.

Yandex Go, İstanbul'da iki kategoride hizmet verecek:

Ekonomi — Günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik, erişilebilir fiyatlarla verimlilik ve uygun maliyeti bir araya getiren yolculuk seçeneği.

Konfor — Daha yüksek konfor beklentisine sahip kullanıcılar için geliştirilmiş, üst segment bir yolculuk deneyimi sunan hizmet kategorisi.

İstanbul operasyonu büyüdükçe ek hizmet kategorilerinin de sunulması planlanıyor. Bu kategorilere ilişkin duyuruların önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.