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Bunları eken 1 senede ev araba alıyor! Yetiştirenler kazançlarını katlıyor

Bunları eken 1 senede ev araba alıyor! Yetiştirenler kazançlarını katlıyor
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Türkiye'de büyük tarım işletmeleri, buğday ve mısırın yanı sıra yüksek kazanç sağlayan ahududu ve şeker pancarı üretimine yönelmeye başladı. Çilek ve böğürtlen yerine ahududuyu tercih eden üreticiler, artan pazar talebi sayesinde gelirlerini artırırken, şeker pancarını da ekim planlamasına dahil ederek tarladan elde ettikleri verimi yükseltiyor.

Türkiye'de yıllardır buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği üretimi yapan büyük tarım işletmeleri, değişen piyasa koşulları nedeniyle ürün desenini değiştirmeye başladı. Artan üretim maliyetleri ve düşen kâr marjları, üreticileri daha yüksek gelir sağlayan alternatif ürünlere yöneltti.

AHUDUDU ZİRVEYE YERLEŞTİ

Üreticiler, geleceğin en kârlı ürününü belirlemek amacıyla yurt dışı pazarları ve iç piyasada kapsamlı fizibilite çalışmaları yaptı. Değerlendirmelerde yaban mersini, böğürtlen, çilek ve bal çalısı gibi ürünler de masaya yatırıldı.

Ancak böğürtlen ve bal çalısı, pazar hacminin sınırlı olması ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle tercih edilmedi. Çilek ise ithal ürünlerin oluşturduğu yoğun fiyat rekabeti nedeniyle elendi.

Yapılan analizlerin ardından hem Türkiye'nin iklim koşullarına uyum sağlayan hem de talebi yüksek olan ahududu üretimine ağırlık verilmeye başlandı.

ŞEKER PANCARI DA EKİM PLANINA GİRDİ

Üreticiler yalnızca meyve üretimine değil, sanayi bitkilerine de yöneldi. Ekim nöbeti planlamasına şeker pancarı da dahil edilirken, buğday ve ayçiçeğinin yanında ahududu ve şeker pancarı yetiştiriciliğinin verimi ve geliri artırdığı ifade edildi.

Tarım işletmeleri, doğru ürün planlamasıyla yaptıkları yatırımların karşılığını kısa sürede almayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com
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