Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir?

Victoria's Secret 2024 nereden izlenir, saat kaçta yayınlanacak? Victoria Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta Heidi Klum, Tyra Banks, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Candice Swanepoel, Gisele Bündchen ve Miranda Kerr gibi pek çok ünlü modelin yer aldığı Victoria's Secret podyumu, 4 yıl sonra yeniden sahne alıyor. Victoria's Secret 2024 Fashion Show nerede? Detaylar haberimizdedir...

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW NE ZAMAN?

Victoria's Secret Fashion Show, Türkiye saatiyle 15 Ekim'i 16 Ekim'e bağlayan gece saat 02.00'de New York'ta gerçekleştirilecek. Bu yılki defile, ünlü moda markasının 4 yıllık bir aradan sonra geri dönüşü olarak dikkat çekiyor. Moda dünyasının en gözde modellerinin katılacağı etkinlikte, Adriana Lima, Bella Hadid, Gisele Bündchen ve Heidi Klum gibi ikonik isimlerin yer alması bekleniyor.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW SAAT KAÇTA?

Victoria's Secret Fashion Show saat 15 Ekim'i 16 Ekim'e bağlayan gece saat 02.00'de yayınlanacak.

Defilenin, görsel ve sanatsal açıdan zengin içeriklerle dolu olması hedefleniyor. Seyircilerin büyük bir merakla beklediği bu gösteri, sadece şıklığı ve estetiği değil, aynı zamanda markanın yeniden doğuşunu da simgeliyor. Bu özel etkinlik, moda tutkunları için bir dönüm noktası olacak ve Victoria's Secret'ın yeniden sahne alması, markanın hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW NEREDE 2024?

Bu görkemli show New York'ta gerçekleştirilecek.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW NEREDEN İZLENİR?

Victoria's Secret Fashion Show, 15 Ekim'i 16 Ekim'e bağlayan gece saat 02:00'de Instagram hesabınızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW KİM KONSER VERECEK?

Victoria's Secret Show'da, 80'ler ve 90'ların efsanevi ismi Cher, Güney Afrikalı sanatçı Tyla ve K-Pop fenomeni Lisa performans sergileyecek.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2024

Victoria's Secret Moda Gösterisi, Amerikan iç çamaşırı ve gecelik markası Victoria's Secret tarafından düzenlenen yıllık bir etkinliktir. Bu gösteri, markanın ürünlerini yüksek profilli platformlarda tanıtmak ve pazarlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Etkinlikte, Victoria's Secret Melekleri arasında Adriana Lima, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Jasmine Tookes, Grace Elizabeth, Taylor Hill, Barbara Palvin ve ikonik Tyra Banks gibi dünya çapında ünlü modeller yer almaktadır.

2018 yılında, o dönem L Brands'in (Victoria's Secret'ın ana şirketi) Pazarlama Direktörü olan Ed Razek, Vogue dergisine verdiği bir röportajda markanın imajıyla ilgili tartışmalı açıklamalarda bulundu. Razek, Victoria's Secret'ın sınırlı ve stereotipik bir güzellik anlayışını benimsediğini, genellikle zayıf ve beyaz kadınlara odaklandığını belirtti. Ayrıca, siyah modellerin dikkatli bir şekilde seçildiğini ve defilelere büyük beden ve transseksüel kadınların dahil edilmesi konusunda içsel çatışmalar yaşandığını itiraf etti. Bu röportaja gelen tepkiler, markanın o yıl önemli destekçilerini ve pazar payını kaybetmesine neden oldu.

2023 yılında, Victoria's Secret, kapsayıcılığa ve çeşitliliğe olan bağlılığını vurgulayan bir belgesel yayınlayarak imajını yeniden şekillendirmeye çalıştı. 2024 yılında, marka 15 Ekim'de saat 20:00'de (NYC'de yerel saatle 19:00, Brezilya'dan -1 saat farkla) Brooklyn, New York'ta Victoria's Secret Moda Gösterisi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik, markanın büyük beden, transseksüel ve engelli kadınlarla çalışma çabalarını sergilemek için bir fırsat olarak öne çıkıyor. Tekerlekli sandalye kullananlar ve görme engelli modeller de dahil olmak üzere yedi engelli model, markanın yeni kapsayıcı yaklaşımını yansıtan seçmelere katıldı.

2024 Victoria's Secret Moda Gösterisi, 15 Ekim 2024'te New York'ta gerçekleştirilecek olup, bu, New York'ta düzenlenen üçüncü Victoria's Secret Moda Gösterisi olacak. Gösteride, şarkıcılar Lisa, Tyla ve Cher'in müzik performansları da yer alacak.