Haberler

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Özalp ilçesinde 1964 yılında özenle ve simetrik bir planla inşa edilen Emek Mahallesi'ndeki evler, mimari yapısı ve sonbaharda bürüdüğü renklerle adeta bir kartpostallık kareler ortaya çıkarıyor.

  • Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 1964 yılında simetrik bir planla inşa edilen evler 60 yıldır özgünlüğünü koruyor.
  • Mahalle, 1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden göç eden Karadenizli vatandaşlar için kuruldu.
  • Sonbaharda sararan ağaçların simetrik evlerle oluşturduğu kontrast, kuş bakışı görüntülerde estetik bir manzara sunuyor.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 1964 yılında özenle ve simetrik bir planla inşa edilen evler, aralarındaki sararan ağaçların tonlarıyla görenleri hayran bırakıyor.

Van'ın Özalp ilçesinde simetrik yapılar sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

60 YILDIR ÖZGÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR

1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden bölgeye göç eden Karadenizli vatandaşlar için kurulan mahalledeki simetrik yapılar, aradan geçen 60 yıla rağmen özgünlüğünü koruyor. Mahalle sakinlerinin ana binaların estetiğini bozmadan yaptıkları eklemeler, bu mimari mirasa olan saygıyı gösteriyor.

Van'ın Özalp ilçesinde simetrik yapılar sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

KUŞ BAKIŞI MUHTEŞEM MANZARA

Özellikle kuş bakışı görüntülerde, sararan ağaçların simetrik evlerin arasında oluşturduğu kontrast, sonbahar mevsiminin tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Kahverengi ve sarının farklı tonlarına bürünen yapraklar, mahalleye eşsiz bir estetik katıyor.

Van'ın Özalp ilçesinde simetrik yapılar sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

KARTPOSTALLIK KARELER

Mahalledeki düzenli yerleşim planı, birbirine paralel uzanan sokaklar ve aynı mimari çizgide sıralanan evler, mevsimin renkleriyle birleşerek estetik bir görüntü oluşturdu.

Van'ın Özalp ilçesinde simetrik yapılar sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

Ağaçların sarı ve kahverengi tonlara büründüğü bölgede, sonbahar ışığının binaların cephelerine yansıması kartpostallık kareler ortaya çıkarıyor.

Van'ın Özalp ilçesinde simetrik yapılar sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

Van'ın Özalp ilçesinde simetrik yapılar sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

Van'ın Özalp ilçesinde simetrik yapılar sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
Nuri Bilge Ceylan'a İranlı bağımsız sinemacılardan tepki

Ünlü yönetmene meslektaşlarından tepki, rejime destek iddiası
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.