Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Van'ın Özalp ilçesinde 1964 yılında özenle ve simetrik bir planla inşa edilen Emek Mahallesi'ndeki evler, mimari yapısı ve sonbaharda bürüdüğü renklerle adeta bir kartpostallık kareler ortaya çıkarıyor.
- Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 1964 yılında simetrik bir planla inşa edilen evler 60 yıldır özgünlüğünü koruyor.
- Mahalle, 1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden göç eden Karadenizli vatandaşlar için kuruldu.
- Sonbaharda sararan ağaçların simetrik evlerle oluşturduğu kontrast, kuş bakışı görüntülerde estetik bir manzara sunuyor.
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 1964 yılında özenle ve simetrik bir planla inşa edilen evler, aralarındaki sararan ağaçların tonlarıyla görenleri hayran bırakıyor.
60 YILDIR ÖZGÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR
1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden bölgeye göç eden Karadenizli vatandaşlar için kurulan mahalledeki simetrik yapılar, aradan geçen 60 yıla rağmen özgünlüğünü koruyor. Mahalle sakinlerinin ana binaların estetiğini bozmadan yaptıkları eklemeler, bu mimari mirasa olan saygıyı gösteriyor.
KUŞ BAKIŞI MUHTEŞEM MANZARA
Özellikle kuş bakışı görüntülerde, sararan ağaçların simetrik evlerin arasında oluşturduğu kontrast, sonbahar mevsiminin tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Kahverengi ve sarının farklı tonlarına bürünen yapraklar, mahalleye eşsiz bir estetik katıyor.
KARTPOSTALLIK KARELER
Mahalledeki düzenli yerleşim planı, birbirine paralel uzanan sokaklar ve aynı mimari çizgide sıralanan evler, mevsimin renkleriyle birleşerek estetik bir görüntü oluşturdu.
Ağaçların sarı ve kahverengi tonlara büründüğü bölgede, sonbahar ışığının binaların cephelerine yansıması kartpostallık kareler ortaya çıkarıyor.