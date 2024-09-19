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Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları

Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları
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Resmi Gazete'te valiler kararnamesi 19 Eylül Perşembe günü yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan valiler atamasında 16 ilin valisi değişti. Ayrıca, bu kararla 12 ilin valisi de "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de...

19 Eylül valiler ataması Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Yeni atanan valiler, geçmişte yerel yönetimlerde çeşitli görevlerde bulunmuş isimlerden oluşuyor. 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine atandı.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

  • Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliğine
  • Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliğine
  • Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine
  • Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine
  • İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine
  • Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine
  • Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine
  • İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine
  • İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine
  • Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine
  • Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine
  • Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine
  • İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine
  • Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine
  • İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine
  • Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.

Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları

Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları

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