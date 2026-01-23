Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek verdi
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere Uzak Şehir dizisinde 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık'tan da destek geldi.
- DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak 'saç örme' eylemi başlattı.
- DEM Parti milletvekili Pervin Buldan, saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.
- Uzak Şehir dizisinde 'Nadim Baybars' karakterini canlandıran Nazmi Kırık, sosyal medyada paylaştığı görselle saç örme akımına destek verdi.
Dem Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.
UZAK ŞEHİR OYUNCUSUNDAN DESTEK
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın yankıları sürerken Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık da paylaştığı görselle akıma destek verdi.
İşte Nazmi Kırık'ın o paylaşımı;
Kaynak: Haberler.com / Yaşam