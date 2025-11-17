Uzak Şehir CANLI izle! 10 Kasım Uzak Şehir, 38. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir, yayımlanan tanıtımları ve dikkat çekici afişleriyle kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, güçlü oyunculuk performansları ve farklı hikâye yapısıyla öne çıkıyor. 10 Kasım akşamı ekrana gelecek 38. bölümü canlı izlemek isteyenler, HD yayın bağlantısına yoğun ilgi gösteriyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmez. Bu karardan sonra Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmeyi reddederek hukuki süreci başlatır. Alya'nın bu duruşu karşısında Sadakat son kozunu devreye sokar; ancak bu adım, Alya'yı sakinleştirmek yerine öfkelendirir. Bu sırada Demir, fırsatı değerlendirerek Alya'ya iş birliği teklif eder ve onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sadakat, Alya ve Cihan; Boran uyandığında ona ne olacağını, Ecmel'in babası olduğu öğrenince neler yapacağını tartışırken odaya giren Vurgun bir haber vermek üzere... Boran'a ne oldu? Küçük Cihan'ın peşinden giden Alya ve Cihan, yolun sonunda Ecmel ile karşılaşır. Şahin'in kendini vurmasından sonra Ecmel'in isteği:

Oğula karşılık oğuldur fakat bilmediği bir şey var, Küçük Cihan onun torunu...

Şahin, Nare'nin kollarında ölüm kalım savaşı veriyor!

Boran'ın ayağa kalkmasıyla tüm dengelerin alt üst olması an meselesi!

Tüm bunlar olurken küçük Cihan kaçırılıyor!

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Yapımda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Boran'ın gözünü açması Cihan'la Alya'yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya'ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran'ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan'ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.

Sadakat, Cihan ve Alya'yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran'a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?

Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan'ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin'in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır. Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Albora konağı savunmasız kalırken, ölümle burun buruna gelen Alya'ya yardım eli kimden uzanacaktır?

UZAK ŞEHİR UYARLAMA MI?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı "Uzak Şehir", Lübnan yapımı popüler dizi Al Hayba'dan Türk televizyonlarına uyarlanmıştır.