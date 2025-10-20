Uzak Şehir 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi, farklı anlatım dili ve karakterler arasındaki güçlü ilişkileriyle izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden "35. bölüm fragmanı çıktı mı?" ve "Yeni tanıtım videosu yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geniş oyuncu kadrosu, güçlü hikaye yapısı ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından gözler şimdi 35. bölüme çevrildi. Peki, dizinin yeni bölümünde neler olacak?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendini bir anda zorlu bir mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in elindeki son kozu oynamasına neden olur; ancak bu hamle, Alya'yı ikna etmek yerine onu daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise durumu kendi lehine çevirmek için harekete geçer ve Alya'yı kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Ben annelerinin yüklerini evlatlarının sırtlarına yüklemem... Tek bir şartla!" sözleriyle dikkat çeken yeni bölümde, Kaya'nın korkusu Zerrin'in yaşamı için artıyor. Sadakat'in nezaretteki ziyaretine giden Alya, onu köşeye sıkıştırmak isterken karşısında Cihan'ı bulur.

Boran'ın varlığı ise Alya ile Cihan'ın ilişkisini derinden sarsar. Sadakat'in tüm dikkati artık yalnızca Boran'a yönelmiştir; gözleri hiçbir şeyi görmez. Öte yandan Zerrin'in hayatı pamuk ipliğine bağlıdır, namlunun ucunda olan isim o olur.

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden kopamaması, Sadakat'in sabrını taşırır. Alya'yı hem oğlundan hem de konaktan uzaklaştırmaya kararlı olan Sadakat, acımasız planlarını devreye sokar. Alya'nın hastalarından birini hedef alarak kurduğu sinsi oyunla, onu suçlu durumuna düşürecek bir tuzak hazırlamıştır.

Ecmel ise Cihan'ın koyduğu kuralları hiçe sayar ve Albora topraklarında kendi düzenini kurmak için yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık yönünden habersiz olan Şahin, kendini bir anda bu karmaşanın ortasında bulur. Cihan, gerçeği öğrendiğinde Şahin'e sert bir uyarı yapar: "Ya Albora'sın, ya karanlığın adamı."

Zerrin ile Kaya'nın hastanede karşılaşması ise olayları bambaşka bir noktaya taşır. Kaya'nın bebekten haberdar olma ihtimali Demir'i çılgına çevirirken, Zerrin'in ortadan kaybolması gözleri Kaya'ya çevirir. Ecmel ve Demir'in konağa düzenlediği baskın ise herkesi sarsan bir gerçeği ortaya çıkarır.

Tüm bu karmaşanın sonunda Sadakat'in kurduğu tuzak sonuç verir; Alya'nın üzerine atılan suçla birlikte adalet terazisi sarsılır. Ancak bu kez terazinin kefesini bozan kişi kim olacaktır?

UZAK ŞEHİR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 35. bölümüne ait fragman henüz yayımlanmadı. İzleyiciler, Cihan ile Alya'nın aşklarının yeni sınavında neler yaşanacağını büyük bir merakla bekliyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı isimler yer alıyor.

